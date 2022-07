Grundrente: Wenn der Anspruch erst nach dem Tod ermittelt wird

Viele der zum Teil hochbetagten Anspruchsberechtigten auf Grundrente werden wegen der komplizierten Berechnungsverfahrenen die Auszahlung nicht mehr erleben. Was passiert mit deren Ansprüchen auf Grundrente?

Die Grundrente wurde zwar zum 1.1.2021 eingeführt, doch die aufwendige Bearbeitung der 26 Millionen Rentenkonten zieht sich bis Ende 2022 hin. Dann gibt es eine Nachzahlung, rückwirkend ab Anfang 2021.

Was geschieht mit der Grundrente von Verheirateten?

Verstirbt ein verheirateter Grundrentenberechtigter, ist die Sache relativ einfach: Der Hinterbliebene erbt dann die Grundrente in doppelter Hinsicht, denn die Grundrente ist nichts anderes als ein Zuschlag an Entgeltpunkten. Sie wird damit auch bei der Berechnung der Hinterbliebenenrente berücksichtigt und erhöht diese. Zudem erbt der verbliebene Ehepartner die an den verstorbenen Grundrentenberechtigten bis zum Tod nicht ausgezahlte Grundrente.

Das bestätigt auch Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung: "Sofern der Deutschen Rentenversicherung ein hinterbliebener Ehepartner bekannt ist, erhält dieser die Nachzahlung". Dabei kann es sich um einige Tausend Euro handeln.