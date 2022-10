Frührente 2023: Hinzuverdienstgrenze fällt weg

Weiterarbeiten und zugleich Rente beziehen, ohne dass diese wegen des Hinzuverdiensts gekürzt wird: Das können viele Arbeitnehmer mit 63 Jahren dank der Corona-Sonderregeln bereits heute schon. Ab dem kommenden Jahr sollen noch großzügigere Regelungen gelten, und zwar dauerhaft.

»Die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten entfällt ersatzlos. Mit der Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten wird die volle Flexibilität für den Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand geschaffen«, erklärt das Bundesarbeitsministerium zu einem am 31.8.2022 vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzesentwurf.

Derzeit steht im Rentengesetz (SGB VI) noch: Frührentner, die in einem Kalenderjahr mehr als 6.300,– € brutto verdienen, müssen mit einer Kürzung ihrer Rente rechnen.

Wer die Altersrente vorzeitig in Anspruch nimmt, kann künftig deshalb vielfach mit doppeltem Einkommen planen: Rente plus Arbeitseinkommen – ein Geschenk für Senioren, die sich beispielsweise ein Wohnmobil oder eine Weltreise finanzieren möchten.

Wenn Sie schwerbehindert sind, können Sie derzeit bereits mit 61 Jahren in Rente gehen. Diese Grenze wird Jahrgang für Jahrgang erhöht – bis auf 62 Jahre. Wenn Sie heute mit 61 Jahren die Schwerbehindertenrente in Anspruch nehmen, gelten Sie bis zum Alter von 66 1 / 2 Jahren als Frührentner. Nach den früher geltenden Regelungen wäre für Sie damit nur ein anrechnungsfreier Zuverdienst von jährlich 6.300,– € möglich gewesen. Diese Grenze wird nun dauerhaft gekippt.

Für viele ältere Arbeitnehmer kann das künftige Rentenrecht ein Anlass sein, ihre Ruhestandsplanung anzupassen. Bisher galt bereits: Nach dem Erreichen des regulären Rentenalters können Rentenbezieher in beliebiger Höhe zu ihren Altersbezügen hinzuverdienen, ohne dass diese gekürzt werden. Ab 2023 soll das dauerhaft auch für alle älteren Arbeitnehmer gelten, die früher in Rente gehen als das reguläre Renteneintrittsalter eigentlich vorsieht.

Steuern behält die Rentenversicherung nicht ein. Dafür müssen Sie später eine Steuererklärung abgeben. Durch die zusätzlich bezogene Rente wird eine Steuernachzahlung fällig. Für die Folgejahre wird das Finanzamt dann für Sie – falls Sie weiterhin Arbeitseinkünfte erzielen – regelmäßige Steuervorauszahlungen in jedem Quartal festlegen.

In diesem Beispiel beträgt der Netto-Monatslohn 2.025,17 €. Die Rentenversicherung zahlt im Jahresschnitt eine monatliche Rente in Höhe von 1.335,– € aus. Dabei sind Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge abgezogen – aber keine Steuer.

Viele ältere Arbeitnehmer erfüllen bereits heute die Voraussetzungen für ein vorgezogenes Altersruhegeld (63 Jahre alt, 35 Rentenbeitragsjahre). Sie haben aber bislang auf den Rentenantrag verzichtet. Um in Rente zu gehen, müssen diese ihr Arbeitsverhältnis nicht aufgeben.

Erfährt der Arbeitgeber vom vorzeitigen Rentenantrag?

Falls Sie nicht möchten, dass Ihr Arbeitgeber über Ihren Rentenantrag und -bezug Bescheid weiß, müssen Sie auf einiges achten: Zum einen dürfen Sie keine Vollrente, sondern eine Teilrente beantragen. Sie können sich beispielsweise für eine 90-Prozent-Teilrente entscheiden. Damit verzichten Sie (vorübergehend) auf die Auszahlung eines Teils Ihrer Rente. Der Grund hierfür: Wenn Sie eine Vollrente erhalten, haben Sie keinen Anspruch mehr auf Krankengeld. Deshalb zahlen Sie nur einen um 0,6 Prozentpunkte ermäßigten Krankenversicherungsbeitrag. Diese Beitragsermäßigung teilen Sie sich – genau wie generell den Beitrag – mit Ihrem Arbeitgeber. Für Sie bedeutet das: Bei einem Bruttoentgelt von 3.000,– € zahlen Sie jeden Monat 9,– € weniger an Krankenversicherungsbeiträgen – ebenso wie Ihr Arbeitgeber.

Damit Ihr Arbeitgeber den korrekten Beitrag abführen kann, müssen Sie ihn über Ihren Vollrentenbezug informieren. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Beziehen Sie dagegen eine Teilrente, haben Sie weiterhin Anspruch auf Krankengeld. An Ihrem Krankenversicherungsbeitrag ändert sich also nichts. Sie müssen also auch den Arbeitgeber nicht informieren.

Wichtig am Rande: Wenn Sie zunächst auf die Auszahlung eines Teils Ihrer Rente verzichten, fallen auf diesen Teil später auch keine Rentenabschläge an.

Unter Umständen wird Ihr Arbeitgeber indirekt auch durch die Deutsche Rentenversicherung über Ihren Rentenantrag informiert. Doch auch das können Sie verhindern.