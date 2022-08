Erwerbsminderungsrente bei fehlender Gehfähigkeit

[ 06.08.2022, 06:37 Uhr ] In mehreren Schritten wurden in den vergangenen beiden Jahrzehnten die Regelungen zur gesetzlichen Erwerbsminderungsrente verbessert. Jedes Mal galten diese Verbesserungen lediglich für neue Erwerbsminderungsrentner, also für diejenigen, die ab Inkrafttreten mehr