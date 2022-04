Starkregen: Versicherungsschutz greift allein bei Überschwemmung

Hausbesitzer tun gut daran, für Schäden, die durch Starkregen verursacht sind, einen Versicherungsschutz sicherzustellen, denn dass wegen des Klimawandels Starkregen zunimmt, erscheint Experten und Versicherern als wahrscheinlich.

Aufpassen müssen dabei nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburg Versicherte, deren Haus auf einem abschüssigen Grundstück steht. Fließt der Starkregen dann nämlich – der Neigung des Grundstücks folgend – direkt ins Haus, ohne zunächst eine Überschwemmung des Grundstücks zu verursachen, so handelt es sich nicht um einen Überschwemmungsschaden im Sinne der Versicherungsbedingungen (Az. 11 U 213/20).

Im Juli 2017 sind laut Deutschem Wetterdienst "extreme Niederschläge gefallen, sowohl eher kleinräumige und intensive Starkregen als auch die gerade zu Ende gegangenen extremen unwetterartigen Dauerregen". Betroffen war unter anderem auch Brandenburg. Über die Folgen eines solchen Starkregenereignisses und die Versicherungshaftung wurde vor dem Oberlandesgericht Brandenburg gestritten. Dass es damals Starkregen gegeben hat und dass in diesem Zusammenhang auch Schäden entstanden sind, war unstrittig.

Keine Einigkeit bestand dagegen darüber, ob die Schäden am Haus der Klägerin (verquollene Holztüren von Kellerräumen, gequollener Laminatboden in der Einliegerwohnung etc.) in deren Wohngebäudeversicherung abgesichert sind. Die Versicherung stritt dies ab, die Versicherte bezog sich dagegen darauf, dass im Versicherungsschein von einer Absicherung bei Starkregen die Rede sei.

