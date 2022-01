Neuerungen 2022: Was ändert sich im neuen Jahr?

Im Jahr 2022 kommen zahlreiche Neuerungen auf uns zu. Welche betreffen uns alle, welche die Eltern, die Pflegebedürftigen, die Hausbesitzer und die Kapitalanleger?

Mindestlohn: Am 1.1.2022 erhöhte sich der Mindestlohn zunächst von 9,60 € auf 9,82 € (+2,29 %) pro Stunde, am 1.7.2022 steigt er dann von 9,82 € auf 10,45 € (+6,41 %). Die Vergütung für Auszubildende steigt von 550,- € brutto monatlich auf 585,- € (+ 6,4 %) im ersten Ausbildungsjahr. Im zweiten, dritten und vierten Lehrjahr bekommen Azubis künftig mindestens 690,- €, 790,- € bzw. 819,- € brutto im Monat.

CO 2 -Steuer: Der Kohlendioxid-Preis auf fossile Brennstoffe steigt von 25,- € auf 30,- € (+20 %) je Tonne. Folge: Die Tank- und Heizkosten steigen.

Kinderkrankengeld: Das Kinderkrankengeld kann pandemiebedingt auch 2022 je versichertem Kind grundsätzlich für 30 statt zehn Tage (bei Alleinerziehenden 60 statt 20 Tage) in Anspruch genommen werden.

Kurzzeitpflege: Der Leistungsbetrag erhöht sich um 10 % auf 1.774,- €. Zusammen mit noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln aus der Verhinderungspflege stehen dann bis zu 3.386,- € im Kalenderjahr zur Verfügung.

Pflegesachleistung: Die Leistungsbeträge in der ambulanten Pflege steigen um 5 %. Pflegegrad 2: 724,- €, Pflegegrad 3: 1.363,- €, Pflegegrad 4: 1.693,- €, Pflegegrad 5: 2.095,- €.

Pflegezuschuss: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5 in vollstationärer Pflege erhalten einen Leistungszuschlag auf ihren Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen. Dieser Zuschlag steigt mit der Dauer der Pflege. Im ersten Jahr beträgt er 5 %, im zweiten 25 %, im dritten 45 % und danach 70 %.

Welche Neuerungen betreffen Hausbesitzer?

Grundsteuer: Die Besteuerung des Eigentums an Grund an Boden wird 2022 auf eine verfassungskonforme Bewertungsgrundlage gestellt. Bislang erfolgte die Berechnung anhand von veralteten Einheitswerten aus dem Jahr 1964 (West) und 1935 (Ost). Mitte dieses Jahres müssen alle Grundstückseigentümer bestimmte Werte elektronisch an das zuständige Finanzamt melden.

Förderung: Wer sein Haus als Effizienzhaus 55 neu- oder umbauen möchte, muss sich sputen. Die KfW-Förderung (Zuschuss oder zinsverbilligtes Darlehen) kann bloß noch bis zum 31.1.2022 beantragt werden.

Heizkosten: Gebäudeeigentümer müssen ihren Mietern ab dem 1.1.2022 monatlich Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen zukommen lassen, sofern fernablesbare Zähler oder Heizkostenverteiler installiert sind.