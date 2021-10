Energiepreise steigen: Was Sie jetzt tun können

Die Strom-, Gas- und Benzinpreise explodieren. Im August lagen die Importpreise für Erdgas laut Statistischem Bundesamt um gut 177 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Strom kostet an der Strombörse rund 140 Prozent mehr als im Januar 2021.

Für Privathaushalte sieht es nicht ganz so dramatisch aus, doch auch Heizöl und Benzin verteuern sich aktuell so schnell wie seit vielen Jahren nicht. Die Strompreise stiegen laut Statistischem Bundesamt für Haushalte im ersten Halbjahr 2021 um 4,7 Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2020. Erdgas verteuerte sich im September 2021 um 5,7 Prozent gegenüber September 2020.

Der Grund für die Preisunterschiede im Großhandel und für Endverbraucher liegt an den langfristigen Verträgen der Energieversorger und daran, dass die Endkundenpreise für Strom und Erdgas teilweise durch Steuern, Netzentgelte bzw. bzw. Konzessionsabgaben sowie durch Kosten für Messung und Abrechnung bestimmt werden.

Einige Energieversorger kündigen bereits Lieferverträge

Viele Verbraucher wechseln nun zu Versorgern mit günstigeren Preisen, doch das ist momentan nicht ganz einfach, denn die Energieversorger müssen für Neukunden zusätzliche Mengen im Großhandel bestellen, und das zu derzeit explodierenden Preisen.

Wechseln ist derzeit nicht so einfach: Die um das Vierfache gestiegenen Großhandelspreise haben bereits den Versorger "Otima Energie" in die Insolvenz getrieben. Das ist die erste Unternehmensinsolvenz aufgrund der höheren Preise für Erdgas und Strom. Der Essener Energiekonzern "E.ON" nimmt keine neuen Erdgaskunden mehr an. Die "Deutsche Energiepool GmbH" hat zahlreichen Kunden die Erdgasverträge gekündigt.