DAX 40, MDAX: Was bedeutet die DAX-Reform für Anleger?

Am Freitag, dem 3.8.2021, vollzog sich eine Reform im DAX, dem Deutschen Aktienindex. Der DAX reagierte mit einer Kurskorrektur nach unten. Wie geht es nun weiter?

Der Handel im DAX begann am Freitag lethargisch, wobei der Bereich um 15.815 Punkte erneut gekauft wurde. Am Nachmittag kam jedoch Verkaufsinteresse auf, und zwar nach deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten.

Starken Druck nach unten gab es ab 15:00 Uhr. Der DAX-Kurs sackte bis auf 15.690 Punkte ab, den EMA-50 im Tageschart, wo auch das letzte Zwischentief vom 26.8.2021 zu finden ist.

Wie muss man diese Verkäufe werten?

Auf die Antwort muss man bis etwa Mitte nächster Woche warten. Entscheidend ist, wie die Anleger auf die Kursverluste vom Freitag reagieren werden. Ein Konter ist denkbar.

Doch die Verkäufe sind für sich genommen bärisch zu werten. Sie deuten auf einen kommenden Abwärtstrend hin. Ob daraus jedoch wirklich ein Trend nach unten entstehen wird, bleibt freilich noch abzuwarten.

Am Montag, dem 6.9., wird in den USA nicht gehandelt. Deshalb könnte es zu Beginn der kommenden Woche im DAX ruhiger laufen als am Freitag.