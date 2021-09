DAX-40-Reform: Welche Unternehmen kommen ab dem 3. September in den Dax?

Am heutigen Freitag, dem 3. September, erfährt der Deutsche Aktienindex (DAX) seine weitreichendste Reform in 30 Jahren.

Zehn neue Unternehmen steigen in den wichtigsten deutschen Aktienindex auf. Welche Unternehmen den Aufstieg schaffen, wird im Laufe des heutigen Tages entschieden.

Die Königsklasse deutscher Aktien wächst von 30 auf 40 Titel an. Die neue Zusammensetzung wird am 20. September 2021 umgesetzt. Gleichzeitig bedeutet die Reform auch, dass sich der MDAX (MidCapDax) von 60 auf 50 Unternehmen verkleinert.

Was sind die Gründe für die DAX40-Reform? Die Neuordnung des DAX ist kein kurzfristiges Projekt, sondern wurde bereits länger geplant und jetzt umgesetzt. Das erklärte Ziel dabei lautet, mit dem DAX die deutsche Wirtschaft besser abzubilden und an internationale Standards anzupassen. Das soll vor allem bei internationalen Investoren für mehr Sichtbarkeit sorgen und auch jüngeren Unternehmen die Chance geben, im DAX gelistet zu werden. Durch die Aufnahme der zehn Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung aus dem MDAX erhält der DAX als Aktienindex noch mehr Gewicht. Der Wirecard-Skandal beschleunigte zuletzt die Umsetzung dieser Reform: Potenzielle DAX-Unternehmen müssen seit Dezember 2020 für zwei Jahre Gewinne ausweisen können. Damit soll sichergestellt werden, dass die im DAX gelisteten Unternehmen ein wirtschaftliches Geschäftsmodell verfolgen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Reform ist, dass in Zukunft nur noch der Börsenwert, also die Marktkapitalisierung, ausschlaggebend dafür sein wird, welches Unternehmen im DAX gelistet wird und welches nicht. In der Vergangenheit wurde neben der Marktkapitalisierung auch das Handelsvolumen als entscheidendes Kriterium herangezogen. Der Wegfall des Kriteriums Börsenumsatz bedeutet jedoch nicht, dass Sie Schwierigkeiten mit dem Kauf oder Verkauf der dort gelisteten Unternehmen bekommen werden, denn im DAX gelistete Unternehmen, müssen weiterhin für ein Mindestmaß an Liquidität sorgen.

Welche zehn Unternehmen ziehen in den DAX ein? Die Aufsteiger werden erst im Laufe des heutigen Freitags bekannt gegeben. Die Liste der wertvollsten MDAX Unternehmen gibt jedoch bereits Hinweise darauf, wem der Aufstieg gelingen könnte: Neben den Berliner Kochboxen-Lieferanten Hello Fresh und dem Online-Kaufhaus Zalando, die den DAX nochmal um aufstrebende E-Commerce-Firmen bereichern würden, ist auch der Geschmackstoffe-Hersteller Symrise, der Autobauer Porsche sowie der Medizintechnik- und Diagnostikkonzern Siemens Healthineers im Rennen. Darüber hinaus gilt es als so gut wie sicher, dass der Flugzeughersteller Airbus in den wichtigsten Börsenindex Deutschlands aufsteigen wird.