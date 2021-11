Entgeltumwandlung als betriebliche Altersvorsorge: Das müssen Sie wissen

Eine betriebliche Altersvorsorge in Form der Gehalts- bzw. Entgeltumwandlung liegt dann vor, wenn künftige Entgeltansprüche in Anwartschaften auf eine betriebliche Altersversorgung umgewandelt werden. Der Arbeitnehmer verzichtet somit auf Teile des bereits vereinbarten Entgelts (z.B. auf einen Teil des laufenden Gehalts bzw. Teile des Weihnachts- oder Urlaubsgeldes) für künftig von ihm noch zu erbringende Arbeitsleistungen. Dieser Gehalts- bzw. Entgeltteil wird dann vom Arbeitgeber zum Erwerb von Betriebsrentenansprüchen verwendet.

Die Entgeltumwandlung kann grundsätzlich über zwei Wege erfolgen – entweder über eine Umwandlung von Teilen des Bruttogehalts (Brutto-Entgeltumwandlung) oder Teilen des individuell versteuerten und in der Sozialversicherung verbeitragten Arbeitslohns (Netto-Entgeltumwandlung).

Brutto-Entgeltumwandlung (»Eichel-Förderung«)

Im ersten Fall der Brutto-Entgeltumwandlung können nach § 1a Abs. 1 Betriebsrentengesetz (offiziell: Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung – BetrAVG) bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr steuerfrei in eine betriebliche Altersvorsorge umgewandelt werden. Das nennt man nach dem früheren Bundesfinanzminister Hans Eichel auch »Eichel-Förderung« bzw. Entgeltumwandlung im engeren Sinne.

Die steuer- und sozialabgabenfreie Entgeltumwandlung bis zu 284 Euro monatlich im Jahr 2021 (4 % der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung West von 7.100 Euro) steht ganz eindeutig im Vordergrund. Insbesondere Arbeitnehmer, deren Gehalt unter der Beitragsbemessungsgrenze von monatlich 4.837,50 Euro in der gesetzlichen Krankenversicherung im Jahr 2020 liegt, sparen den kompletten Arbeitnehmeranteil an den Sozialabgaben von rund 20 % ein und darüber hinaus noch Steuern. Bei alleinstehenden Arbeitnehmern in Lohnsteuerklasse I liegt der Netto-Beitrag daher meist nur bei der Hälfte des Brutto-Beitrags.

Die zusätzliche nur steuerfreie Entgeltumwandlung in Höhe von weiteren 4 % der Beitragsbemessungsgrenze im Jahr ist in der Regel nur für Höher- und Spitzenverdiener mit einem persönlichen Grenzsteuersatz von über 40 % interessant. Insgesamt können also bis zu 8 % des Bruttoentgelts in eine betriebliche Altersvorsorge umgewandelt werden. Das sind derzeit monatlich 568 Euro bzw. 6.816 Euro für das Jahr 2021.