WEG: Keine generelle Pflicht zu Vergleichsangeboten bei Reparaturen

Der Bundesgerichtshof hat entschieden: Es gibt keine allgemeine Pflicht einer Wohnungseigentümergemeinschaft, vor Reparaturen stets mehrere Vergleichsangebote einzuholen.

Zusammenfassung

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Wohnungseigentümer keine feste Pflicht zur Einholung von mehreren Vergleichsangeboten bei Reparaturen haben. Entscheidend ist der Einzelfall: Es genügt, wenn die vorliegenden Informationen eine wirtschaftlich sinnvolle Entscheidung ermöglichen. Bekannte Handwerksbetriebe, nachvollziehbare Preise und Fachmeinungen können ausreichend sein. Verwalter müssen weiterhin Wirtschaftlichkeit prüfen und ihre Entscheidungen dokumentieren. Fehlende Vergleichsangebote machen Beschlüsse nicht automatisch ungültig, können aber bei ungeeigneten oder überteuerten Angeboten angefochten werden.

Inhalt

Vergleichsangebote im Wohnungseigentum: Entscheidung nach dem Einzelfall Nach einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) kommt es vielmehr auf die konkrete Maßnahme und die Umstände des Einzelfalls an: Maßgeblich ist, ob die Wohnungseigentümer auf Grundlage der vorliegenden Informationen eine sachgerechte und wirtschaftlich vernünftige Entscheidung treffen konnten. Vergleichsangebote sind dabei nur eines von mehreren möglichen Mitteln, um eine ausreichende Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Im entschiedenen Fall hatte eine Wohnungseigentümergemeinschaft verschiedene Reparaturen beschlossen, darunter den Austausch von Fenstern und Vordachverglasungen. Die Kosten bewegten sich jeweils im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich. Die Gemeinschaft hatte auf Vergleichsangebote verzichtet, da mit den beauftragten Handwerksbetrieben bereits seit Jahren gute Erfahrungen bestanden und diese mit der Wohnanlage vertraut waren.

Wohnungseigentum & Reparaturen: Keine starre Drei-Angebote-Regel Der Bundesgerichtshof stellte klar, dass eine schematische Pflicht zur Einholung von zwei oder drei Vergleichsangeboten im Gesetz nicht vorgesehen ist. Entscheidend sei vielmehr, ob die vorhandenen Informationen aus Sicht eines wirtschaftlich vernünftig denkenden Wohnungseigentümers ausreichen. Bei kleineren Reparaturen könne dies ohne weiteres der Fall sein, etwa wenn Art, Umfang und Preis der Maßnahme nachvollziehbar sind. Und auch bei größeren Maßnahmen müssen die erforderlichen Informationen nicht zwingend durch Vergleichsangebote beschafft werden. Alternativ kann zum Beispiel die Einschätzung von Architekten oder Bausachverständigen herangezogen werden. Zudem können Dringlichkeit, die begrenzte Verfügbarkeit von Handwerksbetrieben oder positive Erfahrungen mit einem bekannten Anbieter dafür sprechen, auf weitere Angebote zu verzichten.

WEG: Vorteil von bekannten Handwerkern Ein bereits bewährter Handwerksbetrieb kann im Wohnungseigentum insbesondere deshalb von Vorteil sein, weil er mit den baulichen und technischen Besonderheiten der Anlage vertraut ist und seine Zuverlässigkeit bereits unter Beweis gestellt hat. Neben dem Preis spielen auch Qualität, Termintreue und die Fähigkeit zur Mängelbeseitigung eine wichtige Rolle bei Reparaturen.

Wann Beschlüsse trotz fehlender Vergleichsangebote anfechtbar bleiben Fehlende Vergleichsangebote führen daher nicht automatisch zur Ungültigkeit eines Beschlusses. Ein Beschluss kann allerdings weiterhin anfechtbar sein, wenn das beauftragte Angebot objektiv ungeeignet oder deutlich überteuert ist. In diesem Fall muss dies jedoch konkret und innerhalb der Anfechtungsfrist geltend gemacht werden (BGH-Urteil vom 27.3.2026, V ZR 7/25). Der HausOrdner Alles im Blick. Ratgeber Rechte & Pflichten bei Eigentumswohnungen aus der Reihe »kurz&konkret!«: Wohnungsmodernisierung Ärger mit Handwerkern

Bedeutung des Urteils für Hausverwalter Das Urteil hat auch spürbare Auswirkungen auf die Rolle und Verantwortung von Verwaltern im Wohnungseigentum: Keine starre Pflicht zu Vergleichsangeboten : Vor Reparaturen im Wohnungseigentum müssen nicht in jedem Fall mehrere Vergleichsangebote eingeholt werden. Eine schematische »Drei-Angebote-Regel« gilt nicht mehr.

Prüfung von Angebot und Wirtschaftlichkeit bleibt Pflicht : Verwalter haben weiterhin sicherzustellen, dass das vorliegende Angebot geeignet und wirtschaftlich ist. Der Wegfall formaler Vorgaben erhöht die inhaltliche Verantwortung.

Einzelfall entscheidet über Informationsbedarf : Art, Umfang und Dringlichkeit der Reparatur sowie die Erfahrung mit dem Anbieter bestimmen, welche Entscheidungsgrundlagen erforderlich sind.

Dokumentation gewinnt an Bedeutung : Wird auf Vergleichsangebote verzichtet, sollte nachvollziehbar festgehalten werden, warum die vorhandenen Informationen für die Beschlussfassung ausreichen.

Geringeres Anfechtungsrisiko, aber kein Haftungsausschluss: Beschlüsse sind nicht allein wegen fehlender Vergleichsangebote angreifbar. Ungeeignete oder überteuerte Angebote können jedoch weiterhin rechtliche Folgen haben.

(MB)