Immobilienverrentung: Möglichkeiten & steuerliche Aspekte

Wer keine Erben hat oder wenig Wert darauflegt, etwas zu vererben, für den kann die Verrentung der eigenen Immobilie eine gute Lösung für mehr Geld im Alter sein. Denn mit der Immobilien-Rente kann man sowohl das mit der Immobilie ersparte Vermögen als auch das liebevoll eingerichtete Haus gleichzeitig nutzen.

Inhalt

Immobilienverrentung & Steuern

Auch bei der Immobilienverrentung bleibt man vom Thema Steuern nicht verschont. Je nachdem, welche Methode gewählt wird, sind unterschiedliche steuerliche Aspekte zu beachten.

Bei der Leibrente fallen Steuern an, wobei bei lebenslangen Leibrenten nur der Ertragsanteil besteuert wird. Dieser Ertragsanteil ist abhängig vom Alter des Verkäufers zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Der vom Rentenbeginn abhängige Ertragsanteil bleibt während der gesamten Rentendauer, also bis zum Lebensende, unverändert.

Je später der Rentenbeginn liegt, desto geringer fällt wegen der statistisch geringeren Lebensdauer auch der Ertragsanteil aus. Bei 67-Jährigen sind es beispielsweise 17% und bei 75-Jährigen nur 11% (die komplette Tabelle haben wir hier veröffentlicht). Dieser Anteil der Rente wird dann mit dem persönlichen Steuersatz des Verkäufers besteuert.

Bei einer Umkehrhypothek wird ein Darlehen gegen den Wert der Immobilie aufgenommen, wobei der Eigentümer weiterhin in der Immobilie wohnen bleiben kann. Die Zahlungen der Bank sind bei einer Umkehrhypothek steuerfrei.

Falls die Immobilie vor dem Verkauf bzw. der Verrentung vermietet oder gewerblich genutzt wurde und seit dem Kauf weniger als zehn Jahre vergangen sind, ist der Verkauf steuerpflichtig. In der Praxis wird dies aber selten vorkommen. Normalerweise wird es sich um selbstgenutzte Immobilien handelt, die verkauft oder verrentet werden sollen. Wurden diese im Jahr des Verkaufs und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt, spielt die zehnjährige Spekulationsfrist keine Rolle

Bei Gestaltungen innerhalb der Familie kann Schenkungsteuer gespart werden, wenn Eltern ihre Immobilie an ihre Kinder verrenten und dabei weiterhin in der Immobilie wohnen bleiben. Denn der Wert des Wohnrechts bzw. Nießbrauchs wird bei der Berechnung der Schenkungsteuer vom Wert der Eigentumswohnung oder des Hauses abgezogen. So kann die Immobilienverrentung eine Möglichkeit sein, um Vermögen steuersparend an die nächste Generation zu übertragen.