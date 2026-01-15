Eigenverbrauch: Neue Pauschbeträge für Sachentnahmen ab 2026

Wer Lebensmittel oder zubereitete Speisen verkauft, entnimmt gelegentlich Produkte für den eigenen Bedarf. Diese Entnahme muss versteuert werden. Bei der Berechnung der steuerpflichtigen Entnahme kann auf Pauschbeträge zurückgegriffen werden. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die Werte für 2026 veröffentlicht.

Zusammenfassung

Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) im Jahr 2026 basieren auf den durchschnittlichen Ausgaben privater Haushalte für Lebensmittel und Getränke. Sie ermöglichen eine einfache, monatliche Verbuchung ohne Einzelaufzeichnungen. Individuelle Anpassungen, etwa wegen Urlaub oder Krankheit, sind nicht erlaubt. Für Kinder gelten reduzierte Beträge, Tabakwaren sind nicht enthalten. Bei gemischten Betrieben zählt jeweils der höhere Pauschalwert.

Inhalt

Was sind die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen)? Die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) werden auf der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt ermittelten Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel und Getränke festgesetzt. Sie beruhen auf Erfahrungswerten und bieten dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit, die Warenentnahmen monatlich pauschal zu verbuchen. Sie entbinden ihn damit von der Aufzeichnung einer Vielzahl von Einzelentnahmen (§ 148 Satz 1 Abgabenordnung). Diese Regelung dient der Vereinfachung und lässt keine Zu- und Abschläge zur Anpassung an die individuellen Verhältnisse (z.B. individuelle persönliche Ess- oder Trinkgewohnheiten, Krankheit oder Urlaub) zu. Werden Betriebe nachweislich auf Grund einer landesrechtlichen Verordnung, einer kommunalen Allgemeinverfügung oder einer behördlichen Anweisung vollständig geschlossen, kann in diesen Fällen ein zeitanteiliger Ansatz der Pauschbeträge erfolgen.

Eigenverbrauch: Pauschbeträge für Sachentnahmen 2026 Der Pauschbetrag stellt jeweils einen Jahreswert für eine Person dar. Für Kinder bis zum vollendeten 2. Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht enthalten. Soweit diese entnommen werden, sind die Pauschbeträge entsprechend zu erhöhen (Schätzung). Die pauschalen Werte berücksichtigen im jeweiligen Gewerbezweig das allgemein übliche Warensortiment. Bei gemischten Betrieben (Fleischerei/Metzgerei oder Bäckerei mit Lebensmittelangebot oder Gaststätten) ist nur der jeweils höhere Pauschbetrag der entsprechenden Gewerbeklasse anzusetzen.

Übersicht/Tabelle: Pauschbeträge für den Eigenbedarf 2026 Wert für eine Person ohne USt. vom 1.1.2026 – 31.12.2026 Gewerbezweig ermäßigter Steuersatz voller Steuersatz Insgesamt Bäckerei 1.671 Euro 214 Euro 1.885 Euro Fleischerei/Metzgerei 1.487 Euro 567 Euro 2.054 Euro Gaststätten aller Art - mit Abgabe von kalten Speisen 1.824 Euro 629 Euro 2.453 Euro - mit Abgabe von kalten und warmen Speisen 3.173 Euro 828 Euro 4.001 Euro Getränkeeinzelhandel 123 Euro 276 Euro 399 Euro Café und Konditorei 1.610 Euro 598 Euro 2.208 Euro Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.)* 721 Euro 0 Euro 721 Euro Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) 1.395 Euro 368 Euro 1.763 Euro Obst, Gemüse, Südfrüchte und Kartoffeln (Eh.) 384 Euro 169 Euro 553 Euro *Eh. = Einzelhandel (Quelle: BMF-Schreiben vom 29. Dezember 2025) → zu den Pauschbeträgen für Sachentnahmen der letzten Jahre.

