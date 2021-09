Fahrtenbuch: Anerkennung auch bei kleinen Mängeln und Ungenauigkeiten

Fahrtenbücher zur Abrechnung der Privatnutzung von Firmenwagen müssen sehr penibel geführt werden. Aber wie weit darf das Finanzamt bei der Kritik gehen? Darüber wird immer wieder gestritten. In diesem Fall ging es für den Steuerzahler gut aus.

Am meisten verbreitet ist die pauschale 1%-Methode . Dabei wird monatlich 1% des Listenpreises des Autos versteuert. Die tatsächlichen Kosten und der genaue Umfang der privaten Nutzung spielen dabei (fast) keine Rolle. Deshalb sind keine Aufzeichnungen über die einzelnen Fahrten erforderlich. Das Ergebnis kann manchmal günstig, manchmal aber auch sehr nachteilig sein. Bei Angestellten mit Firmenwagen wird in aller Regel diese Möglichkeit gewählt.

Allerdings hatte in dem vom BFH entschiedenen Fall das Fahrtenbuch abgesehen von der Nichterfassung weniger betrieblicher Kurzfahrten, wie Fahrten zur Bank, Post oder Tankstelle, keine Mängel aufgewiesen. Das Urteil darf daher keineswegs als Freibrief für schlampige Aufzeichnungen missverstanden werden. Denn was noch als kleiner Mangel durchgeht, ist nicht eindeutig geklärt.

FG Niedersachsen: Anerkennung des Fahrtenbuchs trotz kleinerer Mängel

Jetzt hat das FG Niedersachsen entschieden, dass ein Fahrtenbuch auch bei kleineren Mängeln und Ungenauigkeiten anerkannt werden muss, wenn die Angaben insgesamt plausibel sind.

Im Streitfall ging es dabei konkret um

die Verwendung von Abkürzungen für Kunden und Ortsangaben,

fehlende Ortsangaben bei Übernachtung im Hotel,

Differenzen aus dem Vergleich zwischen den Kilometerangaben im Fahrtenbuch und laut Routenplaner,

fehlende Aufzeichnungen von Tankstopps.

Maßgeblich sei, so das Urteil, ob trotz der Mängel noch eine hinreichende Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben gegeben und der Nachweis des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung des Dienstwagens möglich sei.

Die Richter muteten es dem Finanzamt sogar zu, fehlende Angaben zu Hotelübernachtungen aus vorliegenden Reisekostenunterlagen zu ermitteln, sofern ist sich nur um vereinzelte Fälle handelt.

Weiter erklärten sie, in der Regel müssten die Angaben zu den Kilometerständen zwar sofort, d.h. am Ende jeder Fahrt gemacht werden. Präzisierungen des beruflichen Zwecks dürften jedoch noch innerhalb einer Woche nachgeholt werden. Ein gleichmäßiges Schriftbild im Fahrtenbuch sei in diesem Zusammenhang kein Beweis dafür, dass der Steuerzahler das Fahrtenbuch erst später in unzulässiger Weise nacherstellt habe (FG Niedersachsen, Urteil vom 16.6.2021, Az. 9 K 276/19).