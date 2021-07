Neustarthilfe Plus beantragen: Coronahilfe verlängert und erweitert

Die Bundesregierung verlängert die Überbrückungshilfen für von der Corona-Pandemie betroffene Unternehmen und Solo-Selbstständige: Bis zum 30.9.2021 gibt es die Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe Plus mit den bisherigen Förderbedingungen; neu hinzu kommt die Restart-Prämie, mit der Unternehmen einen höheren Zuschuss zu den Personalkosten erhalten können.

Corona-Wirtschaftshilfen für das dritte Quartal 2021

Die »Neustarthilfe Plus« für den Förderzeitraum Juli bis September 2021 kann ab dem 16.07.2021 über die Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de beantragt werden. Die Antragsfrist endet am 31.10.2021.

Unternehmen und Soloselbstständige, die von Corona-bedingten Schließungen und Beschränkungen auch im dritten Quartal 2021 stark betroffen sind, erhalten weiterhin umfassende Unterstützung. Das teilt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aktuell mit. Die Bundesregierung hatte Mitte Juni die Verlängerung der zentralen Corona-Hilfsprogramme bis zum 30. September 2021 als Überbrückungshilfe III Plus und Neustarthilfe Plus beschlossen.

Mit der Neustarthilfe Plus werden Soloselbständige, unständig Beschäftigte sowie kurz befristete Beschäftigte in den Darstellenden Künsten mit bis zu 4.500 Euro unterstützt. Mehr-Personen-Kapitalgesellschaften und Genossenschaften können maximal 18.000 Euro als Unterstützung erhalten. Die Neustarthilfe Plus wird als Vorschuss für Juli bis September 2021 ausgezahlt.

Ab dem 16.07.2021 können Betroffene, die als natürliche Personen selbstständig oder kurzfristig in den Darstellenden Künsten sowie unständig beschäftigt sind, Direktanträge auf Neustarthilfe Plus über die Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de stellen.

Die Antragstellung für Soloselbstständige, die als juristische Person organisiert sind und Anträge über prüfende Dritte stellen, soll in wenigen Wochen starten, so das BMWi.

Auch die Antragstellung für die Überbrückungshilfe III Plus zur Fixkostenerstattung im dritten Quartal 2021 soll in Kürze starten.