Mietspiegel-Reform: Was ändert sich für Mieter und Vermieter?

Wenn Sie Vermieter oder Mieter sind, geht Sie dieses Thema mit großer Wahrscheinlichkeit etwas an: Seit dem 1.7.2022 sind Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern dazu verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Was das für Sie bedeuten kann? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Für viele Mieter und Wohnungssuchende ist es wie ein Albtraum: Die Mieten sind in zahlreichen deutschen Städten in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, vor allem, wenn Immobilien neu vermietet wurden. Jedes Jahr verschicken Vermieter zwei Millionen Mieterhöhungen, die sie mit dem Anstieg der ortsüblichen Vergleichsmiete oder einer Modernisierung begründen.

Mehr als ein Drittel dieser Mieterhöhungen sind nach Angaben des Deutschen Mieterbunds unzulässig, fehlerhaft oder einfach zu hoch – wohl auch, weil sich viele private Vermieter mit den komplizierten Vorschriften für Mieterhöhungen nicht auskennen. Nun hat die Bundesregierung mit dem Mietspiegelreformgesetz mehr Rechtssicherheit geschaffen. Seit dem 1.7.2022 ist das Gesetz in Kraft – nachfolgend ein kurzer Wegweiser.

Diese Angabe kann Vermietern helfen, Mieterhöhungen zu begründen. Außerdem sind Mietspiegel eine Hilfe, um die zulässige Ortsmiete zu bestimmen, wenn Wohnimmobilien in Städten mit Mietpreisbremse vermietet werden.

Mietspiegel geben die durchschnittlichen Mieten in einer Kommune an, abhängig von Größe, Lage, Ausstattung und Alter der Wohnung. Sie gelten als das wichtigste Instrument, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu ermitteln.

Im Gesetz zur Mietpreisbremse ist vorgeschrieben, dass die Miete in angespannten Wohnungsmärkten beim Abschluss eines Neuvertrags höchstens 10 % über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Davon ausgenommen sind Neubauten und umfassend sanierte Wohnungen.

Darunter waren 18 Städte mit angespanntem Wohnungsmarkt, in denen die Mietpreisbremse gilt beziehungsweise gelten soll. Ohne Mietspiegel ist die Mietpreisbremse aber de facto unwirksam und wahrscheinlich auch rechtlich ungültig.

Diese Mietpreis-Übersichten gibt es vor allem in Großstädten. Diese werden meist von den Gemeinden selbst erstellt. Dem Mietspiegelreport der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung zufolge hatten jedoch Anfang 2021 von den 200 größten Städten in Deutschland 72 Städte oder 36 % keinen Mietspiegel.

Was regelt das neue Gesetz noch?

Vermieter und Mieter sollen künftig dazu verpflichtet sein, Auskunft über Miete und Merkmale der Wohnung zu geben. Voraussetzungen: Sie wurden per Zufallsprinzip für eine Stichprobe ausgewählt, und es handelt sich um eine Umfrage für einen qualifizierten Mietspiegel. Diese Auskunftspflicht soll die Datengrundlage verbessern. Wer nicht vollständig oder korrekt antwortet, muss mit einem Bußgeld von bis zu 5.000,– € rechnen.

Bislang war die Teilnahme an solchen Umfragen freiwillig. Deshalb hingen die Ergebnisse davon ab, wer dabei mitmachte. Beteiligten sich beispielsweise in einer gemischten Wohngegend überwiegend Gutverdienende mit teuren Mieten, konnte dies das Bild der Mietsituation am Wohnungsmarkt erheblich verzerren.

Außerdem sind einfache Mietspiegel jeder Stadt wie bisher nach zwei Jahren der Marktentwicklung anzupassen. Qualifizierte Mietspiegel sind nach vier Jahren neu zu erstellen.