Keine Steuerermäßigung für statische Berechnungen

Die Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen gibt es nicht für die Kosten für statische Berechnungen, die zur Durchführung der Handwerkerleistungen erforderlich sind. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Austausch von Dachstützen: Statische Berechnung erforderlich

Ein Ehepaar hatte einen Handwerker damit beauftragt, in seinem Haus schadhafte Dachstützen aus Holz durch Stahlstützen zu ersetzen. Nach Ansicht des Handwerkers war eine vorherige statische Berechnung unbedingt erforderlich. Hierzu fand eine Besprechung vor Ort und Inaugenscheinnahme des Hauses statt. Das Ehepaar bezahlte dem Handwerker 535,50 Euro einschließlich Umsatzsteuer und gab die Kosten in seiner Steuererklärung an.

Zur Begründung führte das Paar aus, die statische Berechnung sei für den Austausch der Stützbalken erforderlich und eine unselbständige, untrennbar mit der Hauptleistung verbundene Nebenleistung gewesen. Es liege also eine einheitliche Handwerkerleistung vor, die insgesamt berücksichtigt werden müsse.

Das Finanzamt erkannte die Kosten nicht an und erklärte seinerseits, bei der statischen Berechnung handle es sich um eine nicht steuerlich begünstigte Gutachterleistung.