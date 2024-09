Ferienhaus oder Ferienwohnung in Deutschland: Das gilt steuerlich

Ob als Geldanlage, späterer Altersruhesitz oder einfach nur, um an einem schönen Platz jederzeit preiswert Urlaub machen zu können: Die Gründe für den Kauf einer Ferienimmobilie sind vielfältig. Wie sich die Ferienimmobilie steuerlich auswirkt, hängt von der Art der Nutzung ab.

Das bedeutet: Die Werbungskosten können nicht nur anteilig für die Zeit der Vermietung geltend gemacht werden, sondern in voller Höhe geltend. Auch für die Zeiten, in denen gar keine Mieteinnahmen fließen, ist ein Werbungskostenabzug möglich.

Erkennt das Finanzamt die ausschließliche Vermietung an, kann man von den Mieteinnahmen alle Aufwendungen als Werbungskosten abziehen, die mit der Ferienwohnung zusammenhängen (Schuldzinsen, Reparaturkosten, Abschreibungen usw.).

Die Dauer der Vermietung der Ferienwohnung entspricht der am Ferienort üblichen Anzahl der Vermietungstage.

Der Eigentümer hat am Ferienort zwei oder mehr Ferienwohnungen und nutzt nur eine davon selbst.

Die Ferienwohnung befindet sich im ansonsten selbst genutzten Zwei- oder Mehrfamilienhaus des Eigentümers oder in unmittelbarer Nähe zur eigenen selbst genutzten Immobilie. Voraussetzung in beiden Fällen: Die selbst genutzte Wohnung ist groß genug für beide Wohnbedürfnisse und bietet die Möglichkeit zur Unterbringung von Gästen.

Wird die Ferienwohnung ausschließlich an wechselnde Feriengäste vermietet und in der übrigen Zeit hierfür dauerhaft bereithalten, geht die Finanzverwaltung grundsätzlich davon aus, dass mit der Vermietung ein Überschuss erzielt werden soll. Das gilt unabhängig davon, ob man die Ferienwohnung in Eigenregie oder mithilfe eines Vermittlers vermietet. Man muss dem Finanzamt nur plausibel machen, dass einer der im BMF-Schreiben vom 8.10.2004 genannten vier Fälle zutrifft:

Ferienwohnung & Steuererklärung: Mieteinnahmen und Werbungskosten

In der Steuererklärung gibt man dem Finanzamt auf einem Beiblatt zur Anlage V (das ist das Steuerformular für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung) an, an welchen Tagen die Wohnung zu welchem Preis vermietet war.

Bei der erstmaligen Vermietung über einen Vermittler will das Finanzamt zumeist auch den Vertrag mit dem Vermittler sehen. Außerdem will das Finanzamt wissen, an welchen Tagen der Eigentümer die Wohnung selbst hättenutzen können bzw. selbst genutzt hat.

Die Werbungskosten sind nur bei Vermietung über einen Vermittler auch für die gesamte Zeit des Leerstehens abzugsfähig. Lediglich für die Wochen der Selbstnutzung müssen die Werbungskosten anteilig gekürzt werden, denn diese Zeiten können nicht zur Vermietung gerechnet werden.