Grundsicherung: Was ist, wenn Kinder erben?

Viele Eltern fragen sich, vor allem wenn die Kinder Sozialleistungen beziehen: Was passiert im Erbfall mit dem Erbe?

Nein, das Erbe geht an die Sozialleistungsbezieher und nicht an das Amt. Und das Amt darf auch für Leistungen, die der Erbe in der Vergangenheit bezogen hat, keinen Ersatz aus der Erbschaft verlangen.

Der Betroffene muss die Erbschaft sofort dem Sozialleistungsträger melden. Das ist in § 60 Abs. 1 Nr. 2 SGB I geregelt. Wer Sozialleistungen erhält, ist danach verpflichtet, Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen.

Gilt die Erbschaft als Einkommen oder als Vermögen?

Was jemand vor dem Sozialleistungsbezug erbt, gilt als Vermögen. Was ihm während des Bezugs zufließt, gilt als Einkommen. Das hat das Bundessozialgericht bereits mehrfach klargestellt, etwa in einem Urteil vom 12.12.2013 (Az. B 14 AS 76/12 R).

Einkommen ist danach grundsätzlich alles, was jemand nach der ALG-II-Antragstellung wertmäßig dazu erhält, und Vermögen das, was er vor Antragstellung bereits hatte.

Das sieht auch die Bundesagentur für Arbeit so. In den fachlichen Weisungen zu § 11 SGB II heißt es: "Eine Erbschaft ist nur dann als (einmaliges) Einkommen zu berücksichtigen, wenn der Erbfall während der Bedarfszeit eintritt".

Der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen ist für Betroffene wichtig, weil insbesondere beim ALG II, aber – jedoch in geringerem Maße – auch bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beim Vermögen höhere Freibeträge gelten.