Infos zur Hundesteuer anlässlich des Welthundetags

Am 10. Oktober ist Welthundetag (World Dog Day). Dank des Statistischen Bundesamtes können auch wir dazu etwas sagen.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht regelmäßig eine »Zahl der Woche« - aktuell geht es um Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer im Jahr 2023 und die Entwicklung der Preise für Hunde- und Katzenfutter (Statistisches Bundesamt, Zahl der Woche Nr. 41 vom 8.10.2024)

Wir sehen also: Hunde sind nicht nur treue Begleiter und Familienmitglieder, sondern durch die Hundesteuer und den Kauf von Futter und Zubehör auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Das belegen die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) eindrucksvoll.

Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer

Im Jahr 2023 erzielten die öffentlichen Kassen in Deutschland Rekordeinnahmen aus der Hundesteuer: 421 Millionen Euro flossen in die Staatskasse – ein Anstieg von 1,6% im Vergleich zum Vorjahr. Diese Einnahmen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und haben sich im Zehn-Jahresvergleich sogar um 41% erhöht. Im Jahr 2013 betrugen die Einnahmen noch 299 Millionen Euro.