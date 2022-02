Arbeitgeber darf nicht immer einseitig von der Arbeit freistellen

Das LAG befand: Eine einseitige Suspendierung des Arbeitnehmers sei grundsätzlich nicht zulässig. Dabei stützte es sich u.a. auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21.9.1993 (Az. 9 AZR 335/91). Eine Freistellung gegen den Willen des Arbeitnehmers sei nur dann möglich, "wenn überwiegende schutzwerte Interessen des Arbeitgebers entgegenstehen". Das sei etwa beim Wegfall der Vertrauensgrundlage, bei Auftragsmangel oder bei einem demnächst zur Konkurrenz abwandernden Arbeitnehmer aus Gründen der Wahrung von Berufsgeheimnissen der Fall.

Zudem habe in diesem Fall der Arbeitnehmer einen anerkennenswerten Grund für das Beschreiten des Eilverfahrens: Die Freistellung während der Kündigungsfrist könne »bei seinen Arbeitskollegen den Verdacht von erheblichen Versäumnissen oder gar Verfehlungen seinerseits begründen«.

Wichtig: Die Kündigungsschutzklage des Betroffenen wurde beim Arbeitsgericht Stuttgart in einem anderen Verfahren (Az. 4 Ca 2075/21) geführt. Hierzu findet sich im Portal dejure.org die Notiz: "Die Parteien haben sich verglichen (Kündigung gegenstandslos)".

Ratgeber Praxiswissen Arbeitgeber

Rechtliches Know-how für Selbstständige als Arbeitgeber und für Kleinbetriebe. In Deutschland bestehen mehr als 2,5 Millionen Kleinbetriebe. Das Besondere bei diesen Betrieben ist, dass das Arbeitsrecht nicht vollständig zur Anwendung kommt. So besteht beispielsweise in diesen Betrieben für Arbeitnehmer kein gesetzlicher Kündigungsschutz. Der Arbeitgeber benötigt keine Zustimmung zu personellen Maßnahmen.

Ratgeber Der Arbeitgeberassistent

Arbeitgeber finden hier Vertragsmuster, Formulierungshilfen und Musterbriefe, die Ihnen als Arbeitgeber bei allen arbeitsrechtlichen Fragen im Betrieb helfen sollen. Arbeitsverträge und Verträge mit Mitarbeitern richtig formulieren. Ihre Rechte und Ansprüche Mitarbeitern gegenüber geltend machen. Eine für den Arbeitgeber günstige Rechtslage schaffen. Umfangreiche Checklisten mit Handlungsanleitungen. Zusammenfassungen der wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen. Der Arbeitgeberassistent enthält Musterverträge.