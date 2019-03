Wer möchte nicht so früh wie möglich in Rente gehen? Dieser Wunsch ist verständlich, doch all jene, die Ihrem Chef bald Adieu sagen möchten, müssen einige Informationen berücksichtigen.

Im Rahmen unserer Webinar-Reihe von steuertipps.de stellen wir neben den bekannten und beliebten Live-Webinaren auch ausgewählte Themen als aufgezeichneten Vortrag zur Verfügung. Neu im Programm und schon nach den ersten Tagen stark nachgefragt: Das Thema Rente – So früh wie möglich!

So gilt es beispielsweise – abhängig vom eigenen Geburtsjahr – die schrittweise Anhebung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre zu beachten. Auch über die verschiedenen Möglichkeiten eines vorzeitigen Renteneintritts sollte man Bescheid wissen. Und durch Ausgleichzahlungen kann man sogar die eigene Rente erhöhen, wenn nach erfolgter Ausgleichzahlung doch bis zum Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weitergearbeitet wird. Sonderregelungen gibt es schließlich bei Behinderung und Erwerbsminderung.

Aber auch mit den eigenen Ersparnissen kann man einen frühzeitigen Ruhestand finanzieren. Da man jeden Euro leider nur einmal ausgeben kann, muss vorher überlegt werden, welche Investition für die eigene Situation am sinnvollsten erscheint. Der Vortrag Rente – So früh wie möglich! zeigt, welche Möglichkeiten es gibt, in welcher Höhe investiert werden sollte und was das Ganze bringt.

