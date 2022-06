Vier Vorteile durch Teilrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Rund 770.000 Pflegepersonen erhalten Pflegegeld für die häusliche Pflege von Angehörigen. Darunter sind rund 20.000 Pflegende, die nach Erreichen der Rentenaltersgrenze und Bezug einer 99-prozentigen Teilrente von Pflichtbeiträgen der Pflegekasse zur gesetzlichen Rente profitieren. Würden sie eine Vollrente beziehen, hätten sie darauf keinen Anspruch.

Wer mit Pflichtbeiträgen der Pflegekasse seine Rente steigern will, muss einen Antrag auf Teilrente in Höhe von 99 % der Vollrente bei der Deutschen Rentenversicherung stellen. Die Pflegekasse zahlt dann ihrerseits Pflichtbeiträge an die Deutsche Rentenversicherung, ohne dass es eines besonderen Antrags der Pflegenden an die Pflegekasse bedarf.