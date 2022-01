Rente 2022: Was ändert sich im neuen Jahr?

Welche sind die wichtigsten Neuerungen, die Rentnerinnen und Rentner jetzt beachten sollten?

Die Antwort in Kurzfassung: gemindertes Rentenplus zur Jahresmitte, hohe Einkünfte von Frührentnern weiterhin anrechnungsfrei, zum Teil deutlich mehr Grundsicherung, Kinderlose zahlen mehr an die Pflegekasse.

Welche Rentenerhöhung kann ich 2022 erwarten?

Die Rentenanpassung findet wie immer am 1. Juli statt. Es wird ein Plus von schätzungsweise 4,4 % im Westen geben, schätzt das Bundesarbeitsministerium. Im Osten wären dann rund 5,1 % zu erwarten. Um wie viel die Renten genau steigen, wird erst im Frühjahr 2022 feststehen.

Das Rentenplus wird in jedem Fall etwas geringer ausfallen, als die Rentenversicherung im November letzten Jahres vorgerechnet hatte. Sie hatte ein Rentenplus im Westen von 5,2 % und im Osten sogar von gut 5,9 % prognostiziert. Der Grund für die Korrektur: Eigentlich hätten die Renten 2021 sinken müssen, weil die Löhne der Beschäftigten insgesamt gesunken sind.

Die Renten sind im Prinzip an die Lohnentwicklung gekoppelt. Zu einer solchen Rentenkürzung darf es jedoch nach dem Gesetz nicht kommen. Die Berliner Ampelkoalition will jedoch die unterbliebene Rentenkürzung in den kommenden Jahren mit der rechnerisch erforderlichen Erhöhung verrechnen. Die Rentenerhöhung wird damit gebremst.

Trifft die Vorhersage des Bundesarbeitsministeriums zu, so werden im Juli aus einer Bruttorente von 1.000,– € im Westen 1.044,– €. Eine entsprechende Erhöhung steht auch Beziehern einer Hinterbliebenenrente zu und ebenso Erwerbsminderungsrentnern.