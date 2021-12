Neurentner erhalten nun Grundrentenbescheide

Das Grundrentengesetz ist Anfang 2021 in Kraft getreten. Grundrentenbescheide verschickt die Rentenversicherung jedoch erst seit Juli 2021 – und auch das vorerst bloß an Neurentner.

Was bedeutet das, und wie geht es weiter?

Nein, Neurentner erhalten – wie bisher auch – einen einzigen Rentenbescheid. Dabei ist die Grundrente – soweit ein Anspruch hierauf besteht – in der Berechnung der Rentenhöhe berücksichtigt. Grundlage für die Berechnung der Rente sind die Rentenpunkte (Entgeltpunkte), die nach den für alle Versicherten geltenden Regeln erworben wurden, und ein Zuschlag an Entgeltpunkten, die sogenannte Grundrente.

In den Bescheiden für Neurentner findet sich eine entsprechende Information. Sie enthalten eine Aussage, warum kein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht. Es wird genau aufgeführt, ob die 33 Jahre Grundrentenzeiten nicht erfüllt sind oder die durchschnittlichen Entgeltpunkte den Wert von mindestens 0,8 erreichen. Die Einkommensanrechnung ist in einer eigenen Anlage Zusammentreffen von Rente und Einkommen dargestellt.

In den Bescheiden, die jetzt für Neurentner verschickt werden, gibt es auch eine Aufstellung über Grundrentenzeiten. Diese Anlage Grundrentenzeiten findet sich in allen aktuellen Rentenbescheiden. Hier können die Grundrentenmonate entnommen werden.

Bei der Grundsicherung im Alter beträgt der Freibetrag bis zu 223,– € monatlich. Praktisch bedeutet dies, dass sich Ihr monatlicher Anspruch an das Sozialamt um bis zu 223,– € erhöht. So hoch ist der Freibetrag immer dann, wenn Ihre monatliche Rente brutto 510,– € oder mehr beträgt. Brutto bedeutet: Vor dem Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Lege ich den Bescheid über Grundrentenzeiten beim Sozialamt vor?

Das sollten Sie in jedem Fall tun, wenn Sie erstmals Grundsicherung im Alter beantragen. Wenn Sie als Rentner bereits laufend Grundsicherung erhalten, fordert das örtliche Sozialamt von sich aus bei dem zuständigen Rentenversicherungsträger einen Bescheid über Grundrentenzeiten an.

Das gilt auch, wenn Sie in diesem Jahr schon vorbeugend Grundsicherung im Alter beantragt haben, weil Sie davon ausgegangen sind, dass Sie durch den neuen Freibetrag einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben. In diesem Fall haben Sie möglicherweise ab dem Monat der Antragstellung Anspruch auf Grundsicherung. Also gegebenenfalls rückwirkend seit Januar diesen Jahres. Wenn Sie frühzeitig einen Antrag auf Grundsicherung im Alter gestellt haben, geht Ihnen also nichts verloren.

Das Gleiche gilt auch beim Wohngeld. Viele Rentenbezieher kommen mit ihren Altersbezügen auch bei Berücksichtigung des Rentenfreibetrags knapp über die Grundsicherungsschwelle. Für sie kann sich ein Antrag auf Wohngeld lohnen.