2022: Frührentner dürfen 46.060 Euro hinzuverdienen

Auch im Jahr 2022 liegt die Hinzuverdienstgrenze für Frührentner bei 46.060,- € und damit genau so hoch wie im Jahr 2021.

Ein Hinzuverdienst bis zu 46.060,- € im Jahr wird nicht auf die Frührente wegen Alters angerechnet. Wer also vor Erreichen der normalen Regelaltersgrenze in Rente geht und folglich Rentenabschläge in Kauf nehmen muss, kann neben seiner Frührente noch hohe zusätzliche Erwerbseinkünfte bei Weiterarbeit in seinem alten oder einem neuen Job erzielen.

Für Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrentner gilt diese coronabedingt hohe Hinzuverdienstgrenze in den Jahren 2020 bis 2022 jedoch nicht.

Wer zum oder nach dem regulären Renteneintrittsalter sein Altersruhegeld ohne Rentenabschläge bezieht, kann unbegrenzt hinzuverdienen.

Siebenfach so hoher Hinzuverdienst ohne Rentenabzug In den Jahren 2017 bis 2019 war der nicht auf die Frührente anrechenbare Hinzuverdienst laut Flexirentengesetz auf nur 6.300,- € im Jahr begrenzt. Alles, was darüber lag, wurde zu 40 % auf die Frührente angerechnet. Nur wenige Frührentner haben diese Regelung genutzt, und zwar meist nur für einen Minijob bis zu 450,- € im Monat. Ganz offensichtlich wollten Frührentner eine Kürzung ihrer vorzeitig bezogenen Altersrente bei Hinzuverdiensten so weit wie möglich vermeiden. Laut Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition soll die Hinzuverdienstgrenze von 46.060,- € für Frührentner sogar über das Jahr 2022 hinaus gelten. Wir wollen "die Regelung zum Hinzuverdienst bei vorzeitigem Rentenbezug entfristen", heißt es dort. Künftig hätten Frührentner viel bessere Möglichkeiten, Rente und Zusatzjob miteinander zu kombinieren.