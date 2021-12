Kryptowährungen: Gewinne bei Verkauf innerhalb eines Jahres steuerpflichtig

Gewinne aus der Veräußerung von Kryptowährungen sind steuerpflichtig, entschied das Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Der Fall betraf den Kauf und Verkauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen innerhalb eines Jahres.

Kauf und Verkauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen innerhalb eines Jahres

Sachverhalt:

Der Kläger erklärte in seiner Einkommensteuererklärung für 2017 Gewinne aus dem Handel mit Kryptowährungen. Den Handel betrieb sein Sohn treuhänderisch für ihn. Der Kläger hatte sich mit einer Geldzahlung am Portfolio seines Sohnes beteiligt. Der Sohn handelte auch treuhänderisch für seine Mutter und in seinem eigenen Namen. Eltern und Sohn waren sich über die jeweiligen Beteiligungsquoten an dem Gesamtdepot einig.

Der Sohn kaufte zunächst mit US Dollar (USD) die Kryptowährung Bitcoin. Mit Teilen der Bitcoin-Bestände handelte er direkt, andere nutzte er zum Erwerb weiterer Kryptowährungen. Er war hierzu bei sechs internetbasierten Handelsplattformen angemeldet. Er erwarb und veräußerte Kryptowährungen innerhalb eines Jahres.