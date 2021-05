Keine Steuer auf Scheinrenditen aus Schneeballsystemen

Scheinrenditen aus Schneeballsystemen müssen nicht versteuert werden – das gilt jedenfalls dann, wenn der Betrüger die Kapitalertragsteuer einbehalten, aber nicht an das Finanzamt abgeführt hat. Das geht aus einem aktuell veröffentlichten Urteil des Bundesfinanzhofs hervor.

Schneeballsystem: So war es hier aufgebaut

Wir behalten in der folgenden Beschreibung des Sachverhalts die Namensabkürzungen des BFH bei – wenn Sie sich das Urteil komplett durchlesen möchten, können Sie dies hier auf der Internetseite des Bundesfinanzhofs kostenlos tun.

B hatte unter der Firma der C ein Schneeballsystem mit fingierten Aktiengeschäften betrieben, das im Jahr 2013 aufflog. C hatte bis dahin auf Verlangen der Anleger die Gewinne ausgezahlt.

Der späteren Klägerin bescheinigte C im Streitjahr einen Gewinn aus dem fingierten Ankauf und Verkauf von Aktien (Berechnung: Verkaufspreis abzügl. Anschaffungskosten und Bankkosten).

Auf dieser Abrechnung wurde die korrekte Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag ausgewiesen und einbehalten. Was die spätere Klägerin nicht wusste: Die Kapitalertragsteuer wurde von C weder beim Finanzamt angemeldet noch an das Finanzamt abgeführt.

Die spätere Klägerin gab die erzielten Scheinrenditen aus den Aktienverkäufen nicht in der Einkommensteuererklärung an.

Nach einer Mitteilung der Steuerfahndung änderte das Finanzamt den Steuerbescheid der Anlegerin und unterwarf den Erlös aus der Veräußerung der Aktien als Kapitaleinkünfte i.S. des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) der Besteuerung.