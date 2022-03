Kein Zwang zur Online-Kommunikation

Wie kündige ich einen online abgeschlossenen Vertrag? Mit dieser Frage hat sich der Bundestag in den letzten Jahren befasst. Auch in Gerichtsentscheidungen geht es immer wieder um diese Frage. Hier lesen Sie die Antwort.

Schon seit dem 1.10.2016 gilt: Online geschlossene Verträge mit Verbrauchern müssen auch online kündbar sein. Es ist nicht notwendig, einem Energieversorgungsunternehmen oder einem anderen Unternehmen, das den Online-Abschluss von Verträgen erlaubt – oder als einziges Modell vorsieht –, mit einem persönlich unterschriebenen Brief zu kündigen.

Geregelt wurde das durch das am 17.12.2015 vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen Durchsetzung von verbraucherschützenden Vorschriften des Datenschutzrechts, durch das u.a. § 309 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geändert wurde.

Was bedeutet das in der Praxis?

Was die Gesetzesänderung praktisch bedeutet, hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Volker Ullrich in der Aussprache zum Gesetz sehr anschaulich erläutert: "Wenn Sie sich im Internet zu einem Abo für Musik, Filme oder Software entschlossen haben und dieses Abo allein durch einen Mausklick zustande kam, dann konnten Sie dieses Abo bisher nicht selten nur in Schriftform kündigen, das heißt mit einem Brief an das Unternehmen. In nicht wenigen Fällen mussten Sie die Adresse erst umständlich suchen, etwa im Impressum".

Ulrich erläutert weiter: "Zukünftig gilt: Ein Vertrag kann so gekündigt werden, wie er geschlossen worden ist. Wenn der Vertrag durch einen Mausklick zustande kommt, können die Verbraucher per Mausklick kündigen. Wenn der Vertrag durch Textform zustande kommt, können Sie in Textform kündigen".