Höhere Pendlerpauschale gefordert

Die steigenden Energiepreise werden zum Politikum. Verbände fordern Steuerentlastungen und höhere Sozialhilfen.

Die drastischen Kostensteigerungen bei Strom, Erdgas, Heizöl und Treibstoff belasten zunehmend die Verbraucher. Wie kann die Politik helfen?

Verbraucherzentrale fordert mehr Sozialgeld Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert laut F.A.Z., in Deutschland ähnlich zu handeln wie im Nachbarland Frankreich. "Das Energiegeld mag für Frankreich eine Möglichkeit sein, allerdings ist es auf einmalig 100 Euro begrenzt und soll an 38 Millionen Menschen gehen", sagte Vorstand Klaus Müller der F.A.Z.. Nach seiner Ansicht wäre es sinnvoller, nur diejenigen zusätzlich vom Staat zu unterstützen, "die das Geld wirklich brauchen – also Haushalte mit geringem Einkommen. Das können dafür auch mehr als 100 Euro sein." Der Verbraucherbundesverband dringt laut F.A.Z. darauf, Wohngeld, Hartz IV und Altersgrundsicherung so anzupassen, dass die höheren Energiepreise abgedeckt werden. Gassperren müssten ausgesetzt werden.