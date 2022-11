Autoversicherung: Bis 30.11. kündigen, kann viel Geld sparen

[ 06.11.2022, 06:43 Uhr ] Solange der Wagen fährt und der Motor noch an ist, ist die Nutzung eines Handys oder Tablets – ohne Freisprechanlage – verboten. Wer hiergegen verstößt, muss in jedem Fall ein Bußgeld zahlen und mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei mehr