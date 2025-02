BGH kippt Negativzinsen: So fordern Bankkunden ihr Geld zurück

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Klauseln zu Verwahrentgelten (Negativzinsen) in Verträgen über Girokonten, Tagesgeldkonten und Sparkonten unwirksam sind.

Inhalt

Wann wurden Negativzinsen erhoben?

Negativzinsen wurden von Juni 2014 bis Juli 2022 erhoben. Während dieser Zeit mussten Geschäftsbanken im Euroraum Zinsen zahlen, wenn sie Gelder bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parkten.

Auf dem Höhepunkt der Negativzinsphase betrug der Zinssatz 0,5 Prozent. Viele Banken gaben diese Kosten an ihre Kunden weiter und verlangten Verwahrentgelte, die in der Regel ab einem bestimmten Freibetrag fällig wurden. Einige Banken berechneten Negativzinsen bereits ab einem Guthaben von 5.000 oder 10.000 Euro. Auf dem Höchststand im Mai 2022 verlangten mindestens 455 Banken und Sparkassen in Deutschland von ihren Kunden Negativzinsen.