Aktivrente: BdSt sucht Musterkläger aus NRW
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Bei der Aktivrente sind Selbstständige ausgeschlossen. Der Bund der Steuerzahler hält diese Regelung für verfassungsrechtlich bedenklich und möchte ein Musterverfahren führen. Dafür wird jetzt ein Kläger gesucht.
Für das Musterverfahren sucht der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e.V. einen Kläger mit folgenden Anforderungen:
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Ein Handwerker, der das gesetzliche Rentenalter erreicht hat
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Wohnsitz im Bereich des Finanzgerichtes Münster. Dazu zählen die Regierungsbezirke Münster, Detmold und Arnsberg.
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Bezug oder Anwartschaft einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
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laufende Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung
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laufende Vorauszahlungen an das Finanzamt
Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann sich per E-Mail wenden an: steuern(at)steuerzahler-nrw.de
(Quelle: Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen e. V., Meldung vom 23.3.2026)
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(MB)