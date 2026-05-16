Arbeitszimmer bei Selbstständigkeit: Aufzeichnungspflicht beachten

Wer als Selbstständiger von zuhause arbeitet, kann die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich geltend machen. Doch ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zeigt: Ohne die richtige Dokumentation geht der Steuervorteil verloren.

Zusammenfassung

Selbstständige können die Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich absetzen. Der Bundesfinanzhof verlangt aber eine laufende, getrennte und detaillierte Dokumentation aller Aufwendungen. Eine bloße Sammlung von Belegen reicht nicht aus. Wer die Aufzeichnungspflichten nicht erfüllt, verliert den Steuervorteil komplett, wie ein aktuelles Urteil zeigt.

Inhalt

Arbeitszimmer absetzen als Selbstständiger: Der entschiedene Fall Ein selbstständig tätiger Steuerpflichtiger machte in seiner Steuererklärung Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Er nutzte dafür ein Dachgeschoss in seinem Eigenheim und sammelte im Laufe des Jahres Belege über die entsprechenden Aufwendungen. Die genaue Aufstellung der Kosten erstellte er jedoch erst nachträglich im Rahmen der Steuererklärung. Eine laufende, getrennte und detaillierte Aufzeichnung der Arbeitszimmerkosten während des Jahres erfolgte nicht. Das Finanzamt erkannte die Kosten daher nur teilweise an. Nachdem der Kläger dagegen vorging, entschied schließlich der Bundesfinanzhof: Die Aufzeichnungen genügten nicht den gesetzlichen Anforderungen und die Aufwendungen für das Arbeitszimmer sind insgesamt nicht abzugsfähig (BFH-Urteil vom 24.3.2026, Az. VIII R 6/24).

Welche Dokumentation ist für ein Arbeitszimmer erforderlich? Damit Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer steuerlich anerkannt werden, gelten strenge Aufzeichnungspflichten. Das bedeutet konkret: Alle Kosten rund um das Arbeitszimmer müssen einzeln erfasst werden

Die Aufzeichnungen müssen getrennt von anderen Betriebsausgaben erfolgen

Die Dokumentation muss zeitnah, also laufend im Jahr, erstellt werden Wichtig: Eine einfache Sammlung von Belegen reicht nicht aus. Die Kosten müssen entweder in einer separaten Spalte in der Buchhaltung oder in einem eigenständigen Dokument (digital oder schriftlich) erfasst werden.

Welche Arbeitszimmerkosten müssen für das Finanzamt dokumentiert werden? Zu den Aufwendungen zählen beispielsweise: anteilige Miete oder Gebäudeabschreibung

Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser)

Renovierungskosten

Ausstattung des Arbeitszimmers

Häufiger Fehler bei Arbeitszimmerkosten: Aufbereitung erst zur Steuererklärung Im entschiedenen Fall hatte der Kläger seine Belege zwar gesammelt, aber die Kosten erst nachträglich bei der Erstellung der Steuererklärung zusammengestellt. Das reicht laut BFH nicht aus. Ob Aufzeichnungen tatsächlich laufend oder erst nachträglich erstellt wurden, lässt sich für das Finanzamt meist anhand typischer Indizien erkennen: Auffällig sind vor allem Gesamtsummen oder übersichtliche Jahreslisten, die keine einzelnen, datierten Buchungen enthalten.

Digitale Dokumente wie Excel-Tabellen oder PDFs verraten zudem über ihre Erstellungs- und Änderungsdaten, wann sie angelegt wurden. Stimmen diese Zeitpunkte nicht mit den erfassten Zeiträumen überein, liegt der Verdacht nahe, dass die Aufstellung erst im Zuge der Steuererklärung entstanden ist.

Auch der Abgleich mit den Belegen spielt eine Rolle: Wenn Rechnungen über das Jahr verteilt anfallen, die dazugehörigen Aufzeichnungen aber gebündelt erscheinen, fehlt die geforderte zeitnahe Erfassung. Die Aufzeichnungspflicht ist keine Formalie, sondern eine zwingende Voraussetzung für den Betriebsausgabenabzug. Fehlt die korrekte Dokumentation, kann das Finanzamt die Kosten für das Arbeitszimmer komplett streichen.

Fazit für den Kläger Für den Kläger hatte das Urteil klare finanzielle Folgen: Seine Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer wurden nicht als Betriebsausgaben anerkannt. Dadurch fiel der von ihm erklärte Verlust aus selbstständiger Tätigkeit niedriger aus, was zu einer höheren Steuerbelastung führte. Entscheidend war nicht, ob die Kosten grundsätzlich berechtigt waren, sondern allein, dass die Aufzeichnungspflichten nicht eingehalten wurden.

(MB)