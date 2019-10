Umsatzsteuer: Fehler können teuer werden

Ob Sie wollen oder nicht: Als Unternehmer ist die Umsatzsteuer Ihr ständiger Begleiter im Tagesgeschäft. Sie müssen immer feststellen, welche Einnahmen, die Sie für Ihre Leistungen (also für Lieferungen oder sonstige Leistungen) erhalten, umsatzsteuerpflichtig sind und welcher Steuersatz anzuwenden ist. Wir helfen Ihnen dabei.

Sie müssen dauernd aufpassen...

Haben Sie beispielsweise Ihrem Kunden zu Unrecht für einen steuerpflichtigen Umsatz keine Umsatzsteuer berechnet, müssen Sie, wenn das bemerkt wird, nachträglich aus Ihren Einnahmen Umsatzsteuer herausrechnen und abführen. Meist wird es nicht gelingen, diese Umsatzsteuer von den Kunden zurückerstattet zu bekommen. Sie bleiben also auf der Steuernachforderung sitzen.

Sollten Sie umgekehrt versehentlich auf steuerfreie Umsätze Umsatzsteuer in Rechnung gestellt haben, müssen Sie diese an das Finanzamt zahlen. Allerdings können Sie Ihre Rechnung berichtigen und sich die Umsatzsteuer wieder zurückholen. Gleiches gilt, wenn Sie einen zu hohen Steuersatz ausweisen, also statt zutreffenden 7 % stellen Sie 19 % in Rechnung.

Ist Ihr Kunde Unternehmer und deckt das Finanzamt diesen Sachverhalt auf, wird es Ihrem Kunden rückwirkend den Vorsteuerabzug streichen. Eine nach dem Gesetz nicht geschuldete Umsatzsteuer darf nicht als Vorsteuer abgezogen werden. Und das bedeutet möglicherweise Ärger auch für Sie. Denn Ihr Kunde wird versuchen, sich das Geld von Ihnen wieder zu holen.

So ist die Prüfungsreihenfolge

Der logische Aufbau des Umsatzsteuergesetzes kommt Ihnen zugute, wenn Sie Ihre Einnahmen aus umsatzsteuerlicher Sicht ordnen . Die Umsatzsteuer-Vorschriften bauen stufenartig aufeinander auf. Das folgende Schaubild gibt einen Überblick.