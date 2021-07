Kindergartenbeiträge: Steuerfreier Arbeitgeberzuschuss wird auf Sonderausgabenabzug angerechnet

Kindergartenbeiträge können in der Steuererklärung im Rahmen der Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden. Die Sonderausgaben sind aber um die zu den Kindergartengebühren geleisteten steuerfreien Arbeitgeberzuschüsse zu kürzen. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH).

Geklagt hatte ein Ehepaar, das für die Betreuung seiner Tochter einen Kindergartenbeitrag in Höhe von 926 Euro bezahlte. Der Ehemann erhielt von seinem Arbeitgeber einen steuerfreien Kindergartenzuschuss in Höhe von 600 Euro.

In der Steuererklärung machte das Ehepaar den kompletten Kindergartenbeitrag in Höhe von 926 Euro bei den Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt kürzte die geltend gemachten Sonderausgaben um den steuerfreien Arbeitgeberzuschuss und rechnete:

Nachdem der Einspruch des Ehepaares gegen den Steuerbescheid und die Klage vor dem erstentscheidenden Finanzgericht Baden-Württemberg (dort: Urteil vom 6.5.2020, Az. 1 K 3359/17) keinen Erfolg hatten, wurde der Fall jetzt vom Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Der BFH vertrat dem folgend die Ansicht, dass als Sonderausgaben nur solche Ausgaben in der Steuererklärung berücksichtigt werden dürfen, durch die Steuerpflichtige tatsächlich und endgültig wirtschaftlich belastet sind.

Steuerfreier Arbeitgeberzuschuss mindert finanzielle Belastung

Gewährt der Arbeitgeber – wie hier – einen steuerfreien zweckgebundenen Arbeitgeberzuschuss zu den Kinderbetreuungskosten (§ 3 Nr. 33 EStG), wird also die wirtschaftliche Belastung des Steuerpflichtigen in diesem Umfang gemindert. So werden unberechtigte Doppelbegünstigungen vermieden (BFH-Beschluss vom 14.4.2021, Az. III R 30/20).