Wie plant man eine gute rechtliche Vorsorge?

Rechtliche Vorsorge ist wichtig. Nur so ist gewährleistet, dass Wünsche und Vorstellungen beachtet werden, wenn man selbst wegen einer Krankheit, eines Unfalls oder altersbedingt nicht mehr selbst entscheiden kann. Wir erklären, was für Eltern, Paare und Alleinstehende wichtig ist.

Um die rechtliche Vorsorge sollte man sich frühzeitig kümmern, auch wenn normalerweise erst mit zunehmendem Alter das Risiko von Krankheit und Betreuungsbedürftigkeit steigt. Vor allem auch mit Rücksicht auf Verwandte und Freunde sollte rechtzeitig sichergestellt werden, dass alle Angelegenheiten auch dann im eigenen Sinne wahrgenommen werden, wenn man selbst dazu nicht mehr in der Lage ist.

Ganz wichtig: Ein Tabu brechen …

… und mit Familienangehörigen oder anderen Vertrauenspersonen über Krankheit, Unfall und Tod sprechen.

Das Schicksal schlägt altersunabhängig zu, und daher sind schon in jungen Jahren klare Ansagen wichtig: Wer sich deutlich äußert, lässt seine Lieben nicht im Ungewissen. Und wenn der schlimmste aller Fälle eintritt, wissen die Angehörigen und Vertrauten zumindest, was für diesen Fall gewollt war oder was nicht gewollt war bzw. wie die Meinung zu einer bestimmten Situation ist.

Es ist immer hilfreich, als Familienangehöriger für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein.