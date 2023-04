Immobilienmakler: Reservierungsgebühr in AGB ist verboten

Bei einem Nachweisvertrag besteht die Gelegenheit zum Abschluss eines Vertrages in der Mitteilung des Maklers an seinen Auftraggeber, dass dieser in konkrete Verhandlungen über einen Kaufvertrag treten kann. Der Makler muss also seinem Auftraggeber potenzielle Kunden präsentieren, die sich tatsächlich für das Objekt interessieren bzw. das Objekt veräußern wollen. Der Makler muss seinem Auftraggeber alle notwendigen Kenntnisse verschaffen, damit dieser mit dem Hauptvertragspartner in die Verhandlungen über den gewünschten Vertrag eintreten kann. Ein Nachweis liegt nicht vor, wenn der Makler seinem Auftraggeber lediglich eine Liste mit einer Vielzahl von denkbaren Interessenten vorlegt. Es muss ein konkreter Nachweis geführt werden.