Haus sanieren fürs Klima: Der Staat dämmt mit

Beim Klimaschutz wird es im kommenden Jahr ernst: Alte Heizungen, undichte Fenster und unzureichende Wärmedämmung sollen ausgetauscht werden. Die gute Nachricht: Der Staat hilft Eigentümern dabei, das finanziell zu schultern.

Axel S. hat einen Fachmann beauftragt, sein Dach zu dämmen – Vater Staat zahlt einen Teil der Rechnung. Foto: AdobeStock

Dieses Problem kennen viele Eigentümer, deren Immobilie in die Jahre gekommen ist: Die Heizung entspricht nicht mehr dem neuesten Standard. Undichte Fenster, die veraltete Wärmedämmung und vor allem das zugige Dach treiben die Energiekosten in die Höhe.

Doch nicht bloß das: Auch die Umwelt wird erheblich belastet. Deshalb möchten viele Immobilienbesitzer einen eigenen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Auch Axel S. aus der Nähe von Köln und seiner Frau liegt die Umwelt am Herzen. Vor Kurzem hat das Paar eine 35 Jahre alte Immobilie gekauft, in der sie es sich gemütlich gemacht haben. Sie hatten Glück, denn ihr neues Heim haben sie günstig erstanden.

Allerdings: Die Heizkosten sind enorm. Um sie deutlich zu senken und damit auch das Klima zu schonen, müssen Axel S. und seine Frau kräftig investieren. Die finanziellen Rücklagen der beiden reichen hierfür jedoch nicht aus.

Deshalb kommt ihnen ein wichtiger Baustein im neuen Klimapaket der Bundesregierung gerade Recht: Die umweltschonende Sanierung an mindestens zehn Jahre alten und selbst genutzten Immobilien wird ab 2020 finanziell gefördert.

Vorgesehen ist ein großer Strauß unterschiedlicher Maßnahmen, die begünstigt sind – hier sind die wichtigsten:

Wie wird gefördert?

Leider gibt es keinen direkten Zuschuss, sondern die Eigentümer zahlen im Jahr der Sanierung und den beiden folgenden Jahren weniger Einkommensteuer.

Davon profitiert auch Axel S., der als Software-Entwickler gut verdient und ordentlich Steuern zahlt.

So funktioniert die Förderung: Die Einkommensteuer, die Sie auf Ihren gesamten Jahresverdienst zahlen müssen, sinkt um 20% der Kosten für die Haussanierung.

Dabei gilt eine Obergrenze: Insgesamt werden Sanierungskosten von maximal 200.000 Euro gefördert. Wenn Sie diesen Betrag investieren, erlässt Ihnen der Staat 20% Ihrer Einkommensteuer, in diesem Fall also 40.000 Euro.

Achtung: Diese Steuerersparnis gibt es nicht auf einen Schlag, sondern über drei Jahre verteilt.

Klimapaket muss noch durch den Bundesrat

Die Steuerminderung für Sanierungen hat der Bundestag bereits beschlossen, sie ist aber noch nicht 100%ig in trockenen Tüchern. Denn der Bundesrat muss das Ganze ebenfalls abnicken. Die entscheidende Sitzung findet am 29. November statt.

Axel S. und seine Frau haben ihre Daumen gehoben. Sie möchten diese Chance nutzen und ihren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Zusätzlich schonen sie durch die Sanierung künftig noch ihren Geldbeutel und steigern sogar den Wert ihres Häuschens.

So sieht die Rechnung von Axel S. und seiner Frau aus

Im Jahr 2020 sanieren die Eheleute ihr Haus für insgesamt 80.000 Euro. Sie haben zusammen ein steuerpflichtiges Einkommen von 100.000 Euro, dafür fallen rund 26.000 Euro Einkommensteuer an.

Die Einkommensteuer von Axel S. und seiner Frau sinkt im Jahr

Die Förderung erhalten Sie auch dann, wenn Sie sich in Ihren vier Wänden ein Arbeitszimmer eingerichtet haben. Wie Sie Ihren etwaigen Finanzierungsbedarf decken können, lesen Sie in unserem aktuellen Ratgeber Die optimale Immobilienfinanzierung: Ihr sorgenfreier Weg in die eigenen vier Wände. Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie teuer Ihre Immobilie sein darf und welche Anbieter für die Finanzierung infrage kommen. Detaillierte Checklisten, umfangreiche Finanzierungskonzepte und leicht verständliche Beispielrechnungen sorgen dafür, dass Sie mit Ihren Kreditgebern auf Augenhöhe verhandeln können.