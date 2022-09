Auch wer das Pflegeheim nicht nutzt, muss die Kosten zahlen

Auch komme keine Herabsetzung des Heimentgelts wegen Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 Abs. 1 BGB in Betracht. Durch die Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen habe sich die Geschäftsgrundlage für den zwischen den Parteien bestehenden Pflegevertrag nicht schwerwiegend geändert.

Ein Festhalten am unveränderten Vertrag sei der Seniorin zumutbar gewesen, zumal die zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie angeordneten Einschränkungen sozialer Kontakte (Lockdown) das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben, also auch Nichtheimbewohner, erfasst hätten.

Das BGH-Urteil ist eindeutig und konnte nicht anders ausfallen. Die Seniorin und ihr Sohn haben aber mit ihrer Entscheidung, den Heimplatz ungekündigt einfach beizubehalten, die rechtlich und finanziell gesehen schlechteste Lösung gewählt. Auch wenn ein Heimbewohner einen unbefristeten Heimvertrag unterschrieben hat, kann er diesen jederzeit kündigen. In der Regel enthalten Heimverträge zwar die Klausel, dass eine Kündigung des Vertrags bis zum dritten Werktag eines Monats bei dem Träger des Pflegeheims eingegangen sein muss, wenn das Vertragsverhältnis zum Ende des Monats beendet werden soll. Dennoch entfällt für Pflegeheimbewohner die Zahlungspflicht am Tag nach dem Auszug. Das hat der BGH bereits mit einem Urteil vom 4.10.2018 entschieden (Az. III ZR 292/17). Das bedeutet: Hätte die Seniorin am 19.3.2020 den Heimplatz gekündigt und ihr Zimmer geräumt, wären für sie ab dem 20.3.2020 keine weiteren Kosten entstanden.