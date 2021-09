Für diese Gesundheitskurse zahlen die Kassen

Wer etwas für seine Gesundheit tun will, muss den berühmten inneren Schweinehund überwinden. Doch dabei ist er nicht auf sich allein gestellt. Zahlreiche Kursangebote stehen bereit, um die Motivation zu stärken, um Beratung anzubieten und das fundierte Umsetzen von Übungen oder Maßnahmen zu gewährleisten. Das Beste dabei: Viele Kurse muss man nicht voll bezahlen – die Krankenkasse zahlt mit!

Längst haben gesetzliche und private Versicherer erkannt: Krankheiten, die aus ungesundem Lebensstil resultieren, verschlingen große Summen für Therapie und Rehabilitation. Daher fördern sie vorbeugende Maßnahmen im Rahmen der sogenannten Prävention. Unter diesem Begriff (lateinisch: zuvorkommen, verhüten) will man:

Das ist sogar ausdrücklich im Sozialgesetzbuch (§ 20 SGB V) verankert. Die dort fixierte Gesundheitsförderung setzt bei bekannten Defiziten und Risikofaktoren an. Im Fokus stehen ungesundes Essen, Übergewicht, mangelnde Bewegung, übermäßiger Stress und Suchtverhalten.

Auch der Fiskus beteiligt sich an Gesundheitskosten. Wie das funktioniert, lesen Sie im Ratgeber Krankheitskosten: So werden sie in der Steuererklärung berücksichtigt.