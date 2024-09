Steuern und Geld - erklärt für Kinder

Zum heutigen Weltkindertag möchten wir ein ganz besonderes Buch vorstellen, auf das wir bei Steuertipps sehr stolz sind.

Steuern sind oft mit Vorurteilen und Missverständnissen behaftet, und viele Menschen empfinden die Steuererklärung als belastend.

In der schulischen Ausbildung wird das Thema »Steuern« kaum behandelt, sodass man später auf die Hilfe von Eltern, Verwandten oder Freunden angewiesen ist, selbst recherchieren oder professionelle Beratung in Anspruch nehmen muss.

Um dem Thema Steuern das schlechte Image zu nehmen und zu zeigen, dass Steuern nicht nur lästig, sondern auch wichtig und sogar unterhaltsam sein können, entstand die Idee eines Kinderbuchs.

Wer aber könnte das schreiben? Denn wir befassen uns bei »Wolters Kluwer Steuertipps« zwar seit über 45 Jahren intensiv mit Steuern, insbesondere mit der privaten Einkommensteuererklärung von Arbeitnehmern und Rentnern, der Steuererklärung und Gewinnermittlung von kleinen Selbstständigen sowie weiteren Rechts- und Finanzthemen. Ein Kinderbuch hat bei uns aber noch niemand geschrieben. Und wir glauben auch nicht, dass wir das gut könnten, denn Kinder sind ganz besondere Leser und ein ganz besonderes Publikum!

So wurde in Zusammenarbeit mit der renommierten Verlagsgruppe Oetinger (die viele Eltern kennen werden, denn hier erscheinen auch die Geschichten von den Olchis, dem Sams, Petterson und Findus, Pippi Langstrumpf usw!) ein Kinderbuch für Kinder ab 8 Jahren entwickelt. Es hilft, die Fragen von Kindern, Enkeln, Nichten oder Neffen auf spielerische Weise zu beantworten und erklärt, was es mit Steuern auf sich hat.

Tadaa! Hier ist »Franz von Firlefinanz – das Gespenst aus der Steuerkiste«!

Darum geht es:

Ein Umzug ins alte Finanzamt: Hanna und Matteo sind begeistert. Nach dem Fund einer mysteriösen Kiste entdecken sie, dass nicht nur ihre Familien in dem Gebäude leben, sondern auch Franz von Firlefinanz.

Der alte Geist hält jeden für einen Betrüger und Dieb, der ihm seinen Schatz stehlen will. Zudem verabscheut er alle Finanzmenschen, denn was wollen die ständig von ihm? Dann verschwinden nicht nur die Steuererklärungen im Haus, sondern Franz soll auch noch Steuern für sein Geisterartikel-Geschäft zahlen.

Jetzt beginnt der größte Steuerspuk aller Zeiten. Was kann helfen? Ein Geisterjäger? Ein Staubsauger? Oder Aufklärung? Matteo und Hanna übernehmen ihren ersten Steuerfall!

Unser BUCH DES MONATS im September: »Franz von Firlefinanz – das Gespenst aus der Steuerkiste« → mehr Informationen und Leseprobe Auch interessant Ausführlicher Beitrag auf steuertipps.de: Kinderfragen zum Thema Geld und Steuern

(MB)