Die zehn häufigsten Irrtümer zur Ehe und zur nichtehelichen Lebensgemeinschaft

Wenn Partner zusammenleben wollen, können sie heiraten oder in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben. Die Ehe mit ihren Rechten und Pflichten ist zwar gesetzlich geregelt, trotzdem sind viele verheirateten Paare nicht hinreichend informiert. Schlecht informiert sind oft auch Paare, die ohne Heiratsurkunde zusammenleben. Wir erklären, welche Irrtümer bestehen und was wirklich stimmt!

Inhalt

Die Eheschließung und ihre Alternativen aus rechtlicher und steuerlicher Sicht: Der Ratgeber »Heiraten? Ja – Nein – Vielleicht« hilft bei der Entscheidung, ob Paare mit oder ohne Heiratsurkunde zusammenleben wollen, indem er grundlegend informiert und die Vorteile und Nachteile umfassend beleuchtet.

Im Alltag verlassen wir uns immer noch auf unser Rechtsgefühl und auf juristisches Halbwissen. Aber das ist trügerisch. Denn viele juristische Halbwahrheiten entpuppen sich bei genauerem Hinsehen als Ammenmärchen. Und das betrifft auch Ehen und nichteheliche Lebensgemeinschaften.

Genau gegenteilig argumentieren die Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Sie wollen gesetzliche Bindungen vermeiden und lehnen letztlich in den meisten Fällen sogar vertragliche Regelungen ab, mit denen sie ihre Beziehung in einem gewissen Rahmen rechtlich gestalten könnten. Fraglich ist allerdings, ob den Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft schlussendlich in allen Einzelheiten bewusst ist, dass ihnen in Konfliktfällen grundsätzlich der Schutz des Familienrechts vorenthalten wird, was sich letztlich zulasten des wirtschaftlich schwächeren Partners auswirkt.

Viele Paare wählen die Ehe als Form ihres Zusammenlebens, weil für diese Form der Partnerschaft durch das Familienrecht ein gesetzlicher Rahmen vorgegeben wird und mit der Eheschließung automatisch bestimmte Rechte und Pflichten verbunden sind. Diese gewährleisten Rechtssicherheit während des Bestehens der Ehe. Vor allem aber dann, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft endet – sei es durch Tod oder Scheidung –, sind die rechtlichen und finanziellen Risiken der Ehepartner gesetzlich abgesichert.

Die zehn größten Irrtümer bei der Ehe

1. Wenn ein Partner während der Ehe Schulden macht, haftet kraft Gesetzes auch der andere.

Grundsätzlich haftet nur der Ehegatte für Schulden, der sie eingegangen ist. Der andere Ehegatte haftet dann nicht. Für einen Kredit, den ein Ehegatte bei der Bank aufgenommen hat, haftet also nur er und nicht der andere Ehegatte. Nur wenn der andere Ehepartner auch den Vertrag abgeschlossen hat, haftet er auch. Eine Ausnahme gilt bei Geschäften zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie. Bei solchen Geschäften werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet (z.B. bei täglichen Einkäufen für den Haushalt oder bei der Beauftragung eines Handwerkers). In diesen Fällen haften beide Ehegatten gemeinsam.

2. Das während der Ehe erzielte Vermögen gehört beiden Ehegatten gemeinsam.

Nur soweit beide Ehegatten einen Vertrag abschließen und dabei Vermögen erwerben, wird der Vermögensgegenstand gemeinsames Vermögen der Eheleute (z.B. Erwerb von je 1/2-Miteigentum an einer Immobilie). Wird der Vertrag dagegen nur von einem Ehepartner abgeschlossen, wird dieser auch alleiniger Inhaber des betreffenden Vermögensgegenstands. Das gilt auch, wenn die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben.

3. Während der Ehe können sich die Eheleute generell gegenseitig vertreten.

Die Ehegatten können sich nicht ohne Weiteres gegenseitig vertreten. Vielmehr ist jeder Ehegatte grundsätzlich selbst für die Wahrnehmung seiner Angelegenheiten verantwortlich. Von diesem Grundsatz bestehen Ausnahmen. Eine gegenseitige gesetzliche Vertretungsbefugnis besteht für Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie (z.B. Kauf von Lebensmitteln, Haushaltsgeräten oder Bekleidung). Ferner besteht in akuten Krankheitssituationen ein auf höchstens sechs Monate befristetes gesetzliches Notvertretungsrecht, wenn ein Ehegatte selbst nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen in Gesundheitsangelegenheiten zu treffen.

mehr dazu: Notvertretungsrecht für Ehepartner

4. Jeder Ehegatte kann frei entscheiden, ob er sein Vermögen während der Ehe veräußern will.

Jeder Ehegatte verwaltet zwar sein Vermögen selbstständig, von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen. So kann ein Ehegatte nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten über sein Vermögen im Ganzen verfügen. Bei kleinem Vermögen ist das nicht mehr der Fall, wenn dem Ehegatten weniger als 15 %, bei großem Vermögen weniger als 10 % des ursprünglichen Gesamtvermögens verbleiben. Auch über ihm gehörende Gegenstände des ehelichen Haushalts (z.B. die Wohnungseinrichtung) kann ein Ehegatte nur verfügen, wenn der andere Ehegatte einwilligt.

5. Die Eheleute können durch einen Ehevertrag ohne Weiteres den Versorgungsausgleich im Falle der Scheidung beschränken oder ausschließen.

Zwar kann der Versorgungsausgleich durch einen Ehevertrag zwischen den Ehegatten beschränkt oder ganz ausgeschlossen werden, allerdings unterliegt die entsprechende Regelung einer Inhalts- und Wirksamkeitskontrolle durch das Familiengericht. So kann beispielsweise der Ausschluss eines Versorgungsausgleichs in einer sogenannten Haushaltsführungsehe, bei der der Partner den Haushalt führt und zugunsten des anderen Partners auf eigene Erwerbstätigkeiten verzichtet, unwirksam sein, wenn beispielsweise der Ehegatte durch den Verzicht nicht mehr über eine hinreichende Alterssicherung verfügt (das ist regelmäßig bei einer sog. Einverdienerehe der Fall).

6. Wenn die Ehegatten ihr Vermögen und ihre Schulden getrennt verwalten und getrennte Konten führen, liegt Gütertrennung vor.

Auch im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft verwalten die Ehegatten ihr Vermögen getrennt und haften jeweils für ihre eigenen Verbindlichkeiten. Keine Bedeutung für den Güterstand hat auch der Umstand, dass die Eheleute jeweils getrennte Bankkonten führen. Gütertrennung tritt erst ein, wenn die Eheleute in einem notariellen Ehevertrag diesen Güterstand ausdrücklich vereinbaren. Ferner gilt dieser Güterstand dann, wenn die Ehegatten in der Zugewinngemeinschaft den Zugewinnausgleich ausschließen, ohne einen anderen Güterstand zu vereinbaren.

7. Haben die Eheleute durch einen Ehevertrag Gütertrennung vereinbart, entfällt der Anspruch auf Familienunterhalt.

Die Ehegatten sind kraft Gesetzes einander verpflichtet, durch ihre Arbeit und mit ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unterhalten. Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung überlassen, so erfüllt er seine Verpflichtung, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, in der Regel durch die Führung des Haushalts. Zwar können im Rahmen eines Ehevertrags Fragen über den Unterhalt individuell geregelt werden, allerdings kann ein Ehegatte für die Zukunft nicht wirksam auf Unterhalt verzichten. Und allein durch die Vereinbarung einer Gütertrennung entfällt nicht der Anspruch des Ehegatten auf Familienunterhalt.

8. Wer sich scheiden lässt, haftet für die Schulden des Ehegatten während der Ehe.

Ein Ehegatte haftet kraft Gesetzes nicht für die Schulden des anderen Ehegatten, und zwar auch dann nicht, wenn die Eheleute im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft leben. Nach der Scheidung haftet also grundsätzlich jeder Ex-Ehegatte selbst für die von ihm während der Ehe verursachten Schulden. Das gilt nur dann nicht, wenn sich beide Ehegatten verpflichtet haben, wenn also beispielsweise nach dem Darlehensvertrag beide Eheleute Darlehensnehmer sind und sich beide verpflichtet haben, die Schulden zurückzuzahlen, obwohl das Darlehen nur an einen Ehegatten ausgezahlt wurde. Auch wenn ein Ehegatte gegenüber dem Darlehensgeber eine Bürgschaft übernommen hat, haftet er ausnahmsweise für die Schulden des anderen Ehegatten.

9. Stirbt ein Ehegatte, erbt der andere Partner dessen gesamtes Vermögen.

Solange noch Erben der ersten Ordnung (Kinder, Enkel, Urenkel) oder Erben der zweiten Ordnung (z.B. Eltern, Geschwister, Nichten, Neffen) des Erblassers leben, erbt der Ehegatte nur einen Teil des Nachlasses. Nur wenn weder Verwandte der ersten und zweiten Ordnung noch Großeltern leben, ist der länger lebende Ehegatte Alleinerbe.

10. Wenn die Eheleute getrennt leben, sind sie nicht mehr erbberechtigt.

Das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten entfällt erst dann, wenn ein Scheidungsantrag bei Gericht eingereicht und der Antrag dem anderen Ehegatten zugestellt ist. Die Trennung beseitigt nicht das gesetzliche Erbrecht der Ehegatten.