Umzugskosten: Pauschale auch bei niedrigeren Ausgaben

[ 23.06.2020, 06:14 Uhr ] Wer an einem Tag zur Arbeit fährt, aber den Rückweg erst am nächsten Tag antritt, darf in der Steuererklärung bei den Werbungskosten nur die halbe Entfernungspauschale absetzen. Das geht aus einem aktuell veröffentlichten BFH-Urteil hervor. mehr