BahnCard vom Arbeitgeber versteuern?

Wenn der Arbeitgeber durch die BahnCard mindestens so viel spart, wie die BahnCard gekostet hat, liegt ein überwiegend eigenbetriebliches Interesse vor. Die Folge: Es liegt kein zu versteuernder geldwerter Vorteil vor. Der Arbeitnehmer kann die BahnCard privat nutzen, so viel er möchte – sie kostet ihn keine Steuern.

Spart der Arbeitgeber durch den Einsatz der BahnCard weniger, als diese gekostet hat, muss der Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil versteuern. Dessen Berechnung ist leider ziemlich aufwendig und mit einigem Papierkram verbunden: Zunächst einmal ist der komplette Preis der BahnCard als geldwerter Vorteil zu versteuern. Während der Gültigkeitsdauer der BahnCard wird dieser steuerpflichtige Vorteil durch die Nutzung der BahnCard für dienstliche Fahrten hinsichtlich der dadurch ersparten Fahrtkosten gemindert.