Frührente nach 45 Berufsjahren weiterhin beliebt

Wer 45 Jahre lang rentenversicherungspflichtig gearbeitet hat, kann derzeit mit 64 in Rente gehen – zwei Jahre vor dem regulären Rentenalter und ohne Rentenabschläge. Das kann bei zwanzigjährigem Bezug einer durchschnittlichen Rente ein Rentenplus von rund 25.000,– € bringen. Daher erfreut sich diese Frührente nach wie vor großer Beliebtheit.

Insgesamt gingen 2021 knapp 860.000 Senioren in Altersrente. 31 % hiervon – etwa 270.000 – nutzten dabei die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Nach wie vor wird deutlich: Diese besondere Rente ist nicht allein für Männer, sondern auch für Frauen höchst interessant. Immerhin 119.000 Frauen gingen 2021 über diese Rente in den Ruhestand – bei den Männern waren es 150.000.

Wie zahlt sich Kindererziehung bei der Rente aus?

Dass viele Frauen die recht hohen Hürden für diese Frührente erfüllen, liegt an den sogenannten Kinderberücksichtigungszeiten. Pro Kind werden dem erziehenden Elternteil zehn Jahre dieser Zeiten anerkannt. Bei mehreren Kindern zählt in der Regel die Zeit bis zum 10. Geburtstag des jüngsten Kindes. Diese Zeiten zählen vollwertig mit, wenn geprüft wird, ob die 45-jährige Wartezeit für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erfüllt ist. Frauen mit mehreren Kindern, die in einem gewissen zeitlichen Abstand zur Welt kommen, kommen allein durch ihre Kinder unter Umständen auf 20 anerkannte Versicherungsjahre.

Wichtig: Vorteile bei der Wartezeit bringen diese Berücksichtigungszeiten nur dann, wenn die entsprechenden Jahre nicht bereits anderweitig mit anerkannten Versicherungszeiten (etwa Beschäftigungszeiten) gefüllt sind. Also handelt es sich im Hinblick auf die Rentenanwartschaft vorrangig um eine Regelung zur Schließung von Versicherungslücken.