Schutz vor Inflation: Breit gestreut in Rohstoffe investieren

Durch das massive Gelddrucken der Europäischen Zentralbank wird der Euro zunehmend weniger wert. Die Inflation droht außer Kontrolle zu geraten. Wie können Anleger gegensteuern?

Vor allem wer wenig Einkommen hat, spürt besonders deutlich, wenn Güter des täglichen Bedarfs mehr kosten, seien es Lebensmittel, Strom, die Kosten für das Heizen oder für den Stopp an der Tankstelle. Eine hohe Preissteigerungsrate wirkt wie eine zusätzliche Steuer für Geringverdiener, Rentner und Sparer. Die Europäische Zentralbank (EZB) aber schaut der Geldentwertung aus Rücksicht auf die maroden Staatsfinanzen der EU-Südländer tatenlos zu.

In den vergangenen Jahren hat zudem der von der EZB festgelegte Minuszins das Sparen unattraktiv gemacht. Durch die stark steigenden Inflationsraten schmilzt das vorhandene Geldvermögen der Bundesbürger umso schneller zusammen, je stärker die Teuerungsraten ausfallen. Darüber hinaus greifen die Banken mit der Berechnung von Verwahrentgelten dem Anleger zusätzlich in die Tasche.

Welche Kapitalanlagen schützen vor Inflation?

Anlagen in Rohstoffe waren in der Vergangenheit ein guter Inflationsschutz, da die Preise für Rohstoffe oft überproportional – also stärker als die durchschnittliche Inflationsrate – stiegen. Bei der Anlage in Rohstoffe sollten Sie nicht in einen Favoriten, sondern in mehrere Rohstoffe investieren. Denn jeder Rohstoff profitiert unterschiedlich von der globalen wirtschaftlichen Lage oder von politischen Veränderungen. So gewinnen grundsätzlich Industriemetalle und Erdöl durch boomende Wachstumsländer an Wert, während Gold in Krisenzeiten eher als sicherer Hafen angesehen wird.

Aus praktischen Gründen werden Rohstoffe seit über 100 Jahren in Form von Terminkontrakten (Futures) an den Börsen gehandelt. So wird die Handelbarkeit von Rohstoffen erheblich vereinfacht. Mit einem Future auf Kupfer kaufen Anleger beispielsweise den Rohstoff nicht zur sofortigen Lieferung, sondern Kupfer, das erst zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt geliefert und bezahlt werden muss.

Beim Erwerb eines Futures über eine Börse ist im Gegensatz zu einem physischen Erwerb nur ein geringer Kapitaleinsatz nötig. Der Großteil des nicht benötigten Kapitals kann somit zinsbringend angelegt werden. Seit der Auflegung von Exchange Traded Funds (ETFs) oder Exchange Traded Commodities (ETCs) ist der Rohstoffhandel über Futures nicht mehr zwingend notwendig. Mit ETFs und ETCs ist es institutionellen Investoren und auch Privatanlegern ganz einfach möglich, den globalen Rohstoffmarkt komfortabel und besonders kostengünstig abzubilden.