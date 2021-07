Negativzinsen: So vermeiden Sie Verwahrentgelt beim Giro- und Tagesgeldkonto

Den Anbieter zu wechseln, ist heute ganz einfach, denn die neue Bank ist verpflichtet, den Anbieter- und Kontowechsel für Sie durchzuführen. Bei einem Anbieterwechsel können Sie sogar viel Geld sparen, denn es gibt noch immer 31 Banken mit kostenlosen Girokonten, die auch keine Negativzinsen für Tagesgeld verlangen. Das sind vor allem regionale Banken und Sparkassen.

Zinsanlagen lohnen sich zwar schon seit sieben Jahren nicht mehr, aber wer sein Geld sicher parken möchte, findet auch weiterhin Banken, die kostenlose Girokonten und verzinste Tages- und Festgeldkonten anbieten. Dazu können Sie u.a. die Angebote unter weltsparen.de und zinspilot.de wahrnehmen. Bei einigen Banken müssen Sie jedoch Abstriche bei der Bonität machten.

Für Tagesgeld erhalten Sie z.B. bei der Südtiroler Sparkasse 0,20 % Zinsen pro Jahr mit italienischer Einlagensicherung. Wenn Sie mehr Zinsen abstauben möchten, werden Sie beim Festgeld fündig: Bei der französischen Credit Agricole und der schwedischen Klarna erhalten Sie derzeit jährlich 0,51 % respektive 0,45 % Festgeldzinsen bei 24 Monaten Laufzeit. Bei der italienischen FCA Bank sind sogar 1,05 % drin – zwar mit geringerer Sicherheit, aber gut als Beimischung.

Wenn Sie verheiratet sind, können Sie bei der Raiffeisenbank im Hochtaunus 100.000,- € in Genossenschaftsanteile investieren, also pro Person 50.000,- €. Die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 2,5 %. Zwar greift hier nicht die klassische Einlagensicherung wie bei Tages- oder Festgeld, aber es ist noch nie eine Genossenschaftsbank insolvent geworden – die bundesweit gut 800 Institute stützen sich nämlich gegenseitig.

Zwei Drittel Ihrer überschüssigen Geldbeträge sollten Sie in Sachwerte investieren, z.B. in Aktien, Immobilien oder Rohstoffe. Welche Anlagemöglichkeiten dazu am besten geeignet sind, erläutert "Der große Anlageratgeber: Vermögen aufbauen, vermehren, sichern". Dieses leicht verständliche und praxisbezogene Handbuch zur Geldanlage stellt Ihnen das nötige Expertenwissen zur Verfügung, um mit rasch umsetzbaren Empfehlungen den für Sie geeigneten Anlagemix selbst auszuwählen. Nach dem Lesen werden Sie in der Lage sein, Schritt für Schritt ein kostengünstiges und vernünftig strukturiertes Wertpapierdepot aufzubauen, das perfekt zu Ihren persönlichen Zielen und Vorstellungen passt.