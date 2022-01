Negativzins: Lohnt sich Sparen überhaupt noch?

Werden wir enteignet? Unter diesem Titel referierte Paul Kirchhof die negativen Folgen der europäischen Niedrigzinspolitik und forderte zum öffentlichen Protest auf.

"Wir sind wie Eichhörnchen, die zwar nicht Nüsse sammeln, sondern Geld, aber ebenso hoffen, dass es später noch da ist. Diese Hoffnung wird derzeit herb enttäuscht." Mit solchen bildhaften Vergleichen brachte der Heidelberger Verfassungs- und Steuerrechtler Paul Kirchhof am 26.1.2022 in seinem Vortrag im "Deutsch-Amerikanischen Institut" (DAI) in Heidelberg das Publikum immer wieder zum Schmunzeln.

Was Kirchhof über den Negativzins und den Eigentumsverlust beim Sparer ausführte, gipfelte in einer fundierten verfassungsrechtlichen Kritik an der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), denn die Europäische Zentralbank habe ihren Auftrag missachtet, die Stabilität des Geldwerts zu gewährleisten. Doch darauf sollte jeder Geldeigentümer vertrauen dürfen, da allgemeines Vertrauen in das Geld die Grundlage der modernen Geldwirtschaft und des individuellen Eigentums sei.

Lohnt sich Sparen noch, wenn der von der EZB angeordnete Nullzins dem Sparer seine Ertragsquelle nimmt und der Negativzins seine Kapitalsubstanz sogar mindert? Kirchhofs Antwort: "Nein, denn der Negativzins soll das Sparen als Ertragsquelle bewusst versanden lassen, indem sich Sparen deshalb nicht mehr lohnt". Der Negativzins mache Sparvernunft zur Unvernunft, verhindere Kapitalbildung und vertreibe den Sparer aus der Wirtschaft. Die EZB möchte mit niedrigen Zinsen die hochverschuldeten EU-Staaten vor Zinskosten bewahren. Doch die Sparer, die verzinsliche Kapitalanlagen wegen deren Sicherheit bevorzugen, werden in riskantere Sachwertanlagen wie Aktien, Immobilien und Rohstoffe getrieben. Kirchhof zeigte anschaulich und detailliert, wie sich die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank auf jeden einzelnen Sparer und Mieter auswirkt, wie sie in Finanzmarkt und Geldeigentum sowie in Eigentumsrechte eingreift und wie jeder Einzelne hierdurch in seinen Freiheiten beschränkt wird.