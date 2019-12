Schlichter statt Richter

Verbraucherschlichtungsstellen können eine Alternative zum Gericht sein.

Sie wollen gutes Geld nicht Schlechtem hinterherwerfen und scheuen das Kostenrisiko eines gerichtlichen Verfahrens? Dennoch wurmt es Sie, dass die Unternehmer mit ihrem Verhalten durchkommen oder sich erst gar nicht erklären müssen? Gehen Sie zum Schlichter, nicht zum Richter! Foto: AdobeStock

Nicht selten kommt es in einem Vertragsverhältnis zu Unstimmigkeiten. Sei es die fehlerhafte Ware, die man online eingekauft hat, oder die Bank, die ein Entgelt kassiert, das unzulässig ist. Dennoch setzen viele Verbraucherinnen und Verbraucher ihre Rechte nicht durch, denn häufig sind die Streitwerte im Einzelfall so gering, dass die Kunden die Angelegenheit schweren Herzens auf sich beruhen lassen.

Ein Ausweg ist die Einschaltung eines Ombudsmannes – oder anders gesagt: einer Schlichtungsstelle. Diese führen auf Grundlage einer eigenen Ordnung ein Schlichtungsverfahren durch, das bestenfalls dem Verbraucher seine Rechte verbindlich zuspricht. Es gibt viele Schlichtungsstellen mit verschiedensten Zuständigkeiten und Kompetenzen. Daneben gibt es seit Anfang 2016 das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, mit dem anerkannte Schlichtungsstellen eingeführt wurden.

Folgend erhalten Sie einen kleinen Überblick über das Schlichtungsverfahren an sich. Wegen der Vielzahl der infrage kommenden Schlichtungsstellen und den detaillierten Regelungen im Gesetz kann dieser Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben und Ihnen nur einen ersten Überblick verschaffen.

Sollten Sie eine strittige Frage mit Ihrem Anbieter klären wollen, so sprechen Sie ihn zunächst an. Verweigert er eine einvernehmliche Lösung, so fragen Sie nach der für Ihr Vertragsverhältnis zuständigen Schlichtungsstelle.