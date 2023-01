Midijob-Reform: Was wird aus den 451-Euro-Jobs?

Für Midijobber sieht die Minijob-Reform Übergangsregelungen vor. Vorteilhaft sind diese allerdings nicht. Doch es gibt eine günstigere Lösung.

Beschäftigungsverhältnisse mit Löhnen knapp oberhalb der Minijob-Grenze sind vor allem bei gering verdienenden Arbeitnehmern beliebt, die an einem preiswerten Sozialversicherungsschutz interessiert waren. Diese Verdienstgrenze lag bis Ende September 2022 bei 450,– €.

Wer seit Oktober 2022 eine neue Beschäftigung mit einem Bruttoentgelt zwischen 450,– € und 520,– € aufnimmt, gilt nun als Minijobber. Das bedeutet: Der Job ist – bis auf die abwählbare Rentenversicherungspflicht – sozialversicherungsfrei.

Für diejenigen, die vor Oktober 2022 bereits eine solche Beschäftigung ausgeübt haben, besteht dagegen ein Bestandsschutz bis zum 31.12.2023. Die Jobs gelten weiterhin als sozialversicherungspflichtig, wobei die Möglichkeit der Abwahl dieser Pflicht besteht.

Welchen Vorteil bringt der Bestandsschutz?

Der Vorteil des Bestandsschutzes: Die Betroffenen verlieren den meist von ihnen gewünschten Sozialversicherungsschutz nicht. Die Konditionen sind allerdings – verglichen mit den Neuregelungen, die für Beschäftigungen im Übergangsbereich von 520,01 € bis (unter) 1.600,– € gelten – ausgesprochen schlecht. Für die Beitragsberechnung greifen nämlich die »alten«, bis zum 30.9.2022 geltenden Regelungen – jedenfalls bei der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Für diese drei Sozialversicherungen fallen bei einem 451-Euro-Job insgesamt monatlich 25,23 € an Beiträgen an. Bei der Rentenversicherung gilt der für gewerbliche Minijobber zu tragende Beitragssatz von 3,6 %. Der Beitrag liegt damit bei 16,24 €. Insgesamt kommen so monatliche Beiträge in Höhe von 41,47 € bei einem fortgesetzten 451-Euro-Job an. Bei einem 520-Euro-Job wären es sogar 47,81 €.

Zum Vergleich: Bei einem Job mit einem Entgelt von 520,01 € fallen – soweit es sich um die einzige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt – keinerlei Sozialversicherungsbeiträge an.